Do Tatrana prichádza nový tréner: Jozef Kostelník

MFK Tatran Liptovský Mikuláš, nováčik v najvyššej futbalovej súťaži Fortuna lige, v svojej prvej sezóne mnohých prekvapil svojou hrou a aj celkovým umiestnením, keď skončil na 8. mieste so 40 bodmi na konte. Po sezóne Tatran opustil tréner Marek Petruš a aktuálne ho nahradil Jozef Kostelník.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Po tejto sezóne sa Mikulášania z horného Liptova rozlúčili s doterajším hlavným trénerom Marekom Petrušom, aj keď s ním boli spokojní. Petruš odchádza na vlastný podnet a vracia sa do rodného futbalového Tatrana Prešov.

Vedenie MFK Tatran okamžite hľadalo adekvátnu trénersku náhradu. A práve dnes (27. 5.) prišlo k podpisu zmluvy nového hlavného kormidelníka tímu. Stal sa ním Jozef Kostelník.

Prešovčan Jozef Kostelník má už s najvyššou futbalovou súťažou skúsenosti. V minulosti pôsobil v Tatrane Prešov ako asistent a neskôr aj v FK Senica už ako hlavný tréner. Posledných päť rokov pôsobil v druholigovej Skalici, odkiaľ aktuálne prichádza na Liptov.

S novým hlavným trénerom sme sa stretli, aby sme mu položili zopár otázok.

Poznáte MFK Tatran Liptovský Mikuláš?

Áno, poznám ho veľmi dobre, pretože v minulosti som tu aj pôsobil ako tréner, v roku 2016 tuším to bolo, neskôr som odišiel práve do Skalice, odkiaľ sa dnes vraciam. Vtedy to ale bola o niečo nižšia liga ako dnes. Dokonca sa veľmi dobre poznám so športovým riaditeľom Jánom Papajom, ktorého som ešte aj trénoval vo vtedajšom ligovom Tatrane Prešov.

V mikulášskom Tatrane ste pôsobil pred 5 rokmi, zmenilo sa to tu trošku?

No nie trošku, ale naozaj hodne. Vidno, že to tu dýcha tou správnou futbalovou