Niektoré obce na Liptove čakajú odstávky elektrickej energie

Takmer 1000 odberných miest v okrese Liptovský Mikuláš čakajú odstávky elektrickej energie.

LIPTOV. Takmer 3000 odberných miest v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Liptovský Mikuláš čakajú na budúci týždeň odstávky elektrickej energie. Informoval o tom hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.

V okrese Liptovský Mikuláš budú v stredu (1. 6.) bez elektriny obce Veľké Borové, Malé Borové a Huty. Výpadok sa dotkne 500 odberných miest od 8.00 do 17.30 h. Rovnako asi 500 odberných miest sa dotkne výpadok elektriny vo štvrtok (2. 6.) v obciach Liptovský Trnovec, Kvačany a Liptovské Matiašovce. Bez elektriny budú od 8.00 do 15.00 h.

"Vzhľadom na charakter plánovaných prác sú odstávky elektriny nevyhnutné. Elektrikári zo SSD budú pracovať so zariadeniami na úrovni vysokého napätia. Z bezpečnostných dôvodov tak zostanú niektoré technológie na nevyhnutný čas bez napájania. Údržbári však urobia maximum, aby odstávky elektriny ukončili hneď, ako to bude možné. Ak nenastanú komplikácie, môže to byť výrazne skôr ako v spomenutých časoch," doplnil Gejdoš.