Domáci favoriti v kanoe zostali sklamaní

Na Majstrovstvách Európy vo vodnom slalome, ktoré sa konali uplynulý víkend na domácej vode v Liptovskom Mikuláši, v nedeľu, kedy boli na programe kanoistické disciplíny, vodáci neuspeli podľa predstáv a na medailu nedotiahli. Organizátorov však potešila hojná divácka kulisa.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mintálová sa stala novou šampiónkou, Grigar je sklamaný Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Slovensko malo na domácich majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v semifinále C1 dohromady päť lodí, do finále sa prebojovali dve, no na pódium sa nepodarilo dostať nikomu. Veľké očakávania boli najmä pri mužoch, ktorí v piatok postúpili z kvalifikácie ako traja najrýchlejší.



"Ťažko povedať, čím to je. Pred finále som sa cítil dobre, vedel som, že mám na boj o pódium. V športe to niekedy ide a inokedy zasa nie," uviedol po finále v mixzóne Marko Mirgorodský, ktorý obsadil šieste miesto. Dotyk mal hneď na prvej bránke, čo ovplyvnilo zvyšok jeho jazdy.

"Snažil som sa tomu nepoddať, hneď na prvej bráne bol ťuk. Potom som išiel plné riziko, niekde mi to skĺzlo a v spodnej časti trate už chýbali sily. Mrzí ma to, boli sme doma a publikum bolo úžasné," dodal 23-ročný kanoista. Štvrtý titul majstra Európy si zaistil časom 100,44 sekundy Slovinec Benjamin Savšek, ktorý predviedol bezchybnú jazdu.



Aj Matej Beňuš doplatil na snahu o kompenzáciu chyby. Mal dotyk s deviatou a desiatou bránkou a ďalšie dve sekundy "chytil" na šestnástke. So šiestimi trestnými sekundami skončil na ôsmej priečke.

"Medzi deviatkou a desiatkou mi odišiel valček a nemal som sa do čoho oprieť. Z následnej chyby som sa potom pár brán dostával. Zvyšok jazdy som musel zabrať, aby som dobehol stratu a z toho bolo aj tá ďalšia chyba," opísal po pretekoch svoju jazdu Beňuš, ktorý mal v dôsledku penalizácie horší čas než v semifinále.



Jeden z favoritov disciplíny a celkový líder svetového rebríčka Alexander Slafkovský vypadol prekvapujúco už v semifinále, v ktorom obsadil 13. miesto. Loď mu ušla na záverečnej bránke a po dojazde do cieľa neskrýval sklamanie.

"Ťažko sa hľadajú pozitívne slová, keď som sa o postup pripravil sám na záverečnej bráne. Narazil som už v podstate za ňou, keď bolo treba zabrať. Drobné chybičky boli aj predtým, ale tie spôsobila opatrná jazda, pretože trať bola celkom zradná," opísal Slafkovský úsek, ktorý ho stál postup. Bez dvoch trestných sekúnd by figuroval na piatom mieste.

"Najťažšie je, že poznám polovicu tribúny. Ľudia sa prišli na mňa pozrieť a ja tam nebudem. Obral som sa o šancu ukázať, čo tu viem. Určite som sa nechcel takto lúčiť na zrejme posledných domácich majstrovstvách," dodal 39-ročný kanoista, ktorý tak prišiel o šancu pridať do zbierky štvrtý európsky titul.



Pre Slovenky skončila šanca na zopakovanie piatkového zlatého úspechu z hliadok už v semifinále. Zuzana Paňková si pripísala až osem trestných sekúnd a aj keď mala šancu na postup pomerne dlho, nakoniec obsadila dvanáste miesto. Druhá slovenská zástupkyňa Emanuela Luknárová bola na prvom medzičase rýchlejšia než neskoršia celková víťazka Mallory Franklinová z Veľkej Británie, no stratila čas v prostrednej časti. Najviac ju potrápila červená bránka číslo štrnásť, ktorú si príliš nadbehla a musela sa vracať. Ideálne jej nevyšiel ani záver, v ktorom navyše "chytila" dve sekundy.



Franklinová v druhej jazde spomalila v porovnaní so semifinále, napriek tomu však získala svoj druhý európsky titul a skompletizovala zbierku cenných kovov na tohtoročných ME. Vo štvrtok získala striebro v hliadkach K1 a v sobotu vyjazdila na kajaku individuálny bronz. Na trať išla v oboch prípadoch v úplnom závere a priznala, že ju to mierne stresovalo.

"Našťastie som vôbec nesledovala, čo sa deje a snažila som sa len vylepšiť svoju jazdu. Táto trať je jedna z mojich najobľúbenejších a je fajn, čo sa mi podarilo v tímovej súťaži kajaku. Teraz mám kompletnú zbierku," povedala s úsmevom dvojnásobná majsterka Európy, ktorá získala pred šiestimi rokmi na Liptove v C1 bronz.

Slovenskí reprezentanti môžu ešte zabojovať v pretekoch extrémneho slalomu, vo vyraďovačke štartujú dohromady štyria. Väčšie šance sú v ženskej súťaži, kde sa predstavia všetky tri slovenské lode. Preteky štartujú o 15.05 h.

Výsledky - nedeľa (29. 5.) ME vo vodnom slalome v L. Mikuláši:

C1M - finále:

1. Benjamin Savšek (Slovin.) 100,44 s (0), 2. Sideris Tasiadis (Nem.) +0,57 (0), 3. Miquel Trave (Šp.) +1,73 (0), 4. Raffaello Ivaldi (Tal.) +3,52 (0), 5. Franz Anton (Nem.) +4,67 (2), 6. Marko MIRGORODSKÝ (SR) +5,01 (2), 7. Thomas Koechlin (Švaj.) +6,90 (4), 8. Matej BEŇUŠ (SR) +7,35 (6), 9. Denis Gargaud Chanut (Fr.) +52,98 (50), 10. Paolo Ceccon (Tal.) +59,12 (52),...., nepostúpil do finále 13. Alexander SLAFKOVSKÝ 105,48(2)

C1Ž - finále:

1. Mallory Franklinová (V.Brit.) 113,35 s (0), 2. Marjorie Delassusová (Fr.) +1,72 (0), 3. Tereza Fišerová (ČR) +2,42 (0), 4. Viktorija Usová (Ukr.) +4,49, 5. Elena Liliková (Nem.) +7,04 (2), 6. Monica Doriová Vilarrublová (And.) +7,26 (2), 7. Ainhoa Lameirová (Šp.) +11,68 (4), 8. Gabriela Satková (ČR) +14,56 (2), 9. Nele Baynová (Nem.) +18,15 (4), 10. Elena Borghiová (Tal.) +57,92 (54),..., nepostúpili do finále 12. Zuzana PAŇKOVÁ 125,73(8), 13. Emanuela LUKNÁROVÁ 126,69(2)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vodáci odštartovali tuhé nominačné boje o repre Čítajte

Súvisiaci článok