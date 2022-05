Liptovské tímy na pôde súperov body domov nepriniesli

Obaja liptovskí zástupcovia v 4. lige vycestovali na zápasy k súperom, ale body, žiaľ, nebrali. Dokonca oba celky prehrali rozdielom triedy. Tréneri výkony svojich mužstiev zhodnotili.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Štiavnica nepochopiteľne zlyhala, Hrádok bol vyrovnaným súperom druhému celku Čítajte

BEŠEŇOVÁ.

Líder tabuľky, ktorý má aj zaujímavé skóre so zreteľom na počet inkasovaných gólov (50:13), výsledkovo deklasoval súpera od termálnych prameňov, no vzhľadom na priebeh stretnutia si Bešeňová takú krutú prehru nezaslúžila. Hosťom chýbali niekoľkí dôležití hráči, na čele s najväčšou oporou mužstva Štefanom Zošákom, ale na to sa hrajúci tréner OŠK Jozef Kapláň nechcel vyhovárať.

„Máme dosť široký káder a hrali tí chalani, ktorí boli k dispozícii. Ja všetkým verím,“ podotkol na úvod šéf bešeňovskej lavičky.

„Domáci tím bol favoritom, a tak sme aj k stretnutiu pristúpili, trochu s defenzívnejšou taktikou. Úvodná štyridsaťpäťminútovka bola vzácne vyrovnaná,