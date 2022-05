Švošov strelil až deväť gólov

Traja liptovskí zástupcovia v piatej lige ukázali kvalitný futbal, pričom dvaja si pripísali cenné víťazstvá. Futbalisti Važca, aj keď boli k bodom blízko, prehrali.

Švošov.

OŠK Švošov – TJ Tatran Chlebnice 9:1 (2:1)

Góly: 23. Ši. Žiara, 33. a 57. L. Drdák, 52.,61. a 75. J. Roštek (1 z 11m), 81. a 84. M. Žiara, 87. D. Kubis – 15. J. Spišiak,

100 divákov

DOMÁCI: S. Lacko – D. Lacko, J. Vrlík, Š. Žiara (70. M. Žiara), J. Roštek, S. Roštek, L. Cuninka, P. Gužiak (46. D. Kubis), L. Drdák, T. Lacko (66. A. Miľan), D. Žiara (64. M. Holík)



V nedeľu na švošovskom ihrisku to bolo ako na strelnici. Hoci na začiatku to tak nevyzeralo, no neskôr stretnutie vyústilo do hry „mačky s myšičkou“. Domáci futbalisti si schuti zastrieľali a Jakub Roštek to vyšperkoval hetrikom.

„Obidve mužstvá mali k dispozícii úzky káder. V zápase sa prejavila naša väčšia