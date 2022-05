Liptov čaká veľký sviatok hokejbalu, hrať budú známe mená

Liptovský Mikuláš sa na dva dni stane hlavným mestom hokejbalu. Prvý júnový víkend, 4. – 5. júna, sa na zimných štadiónoch v L. Mikuláši uskutočnia majstrovstvá Slovenska regionálnych výberov v hokejbale a 13. ročník známeho a najväčšieho hokejbalového turnaja Országh cup.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ . Na turnaji sa zúčastnia aj tri domáce tímy. Budú nimi už tradičný účastník turnaja, pre ktorého to bude už 9. účasť na turnaji v rade, jediné ligové mužstvo z Liptova, Monkeys Liptovský Mikuláš, ktorý na turnaji doteraz získali 2 bronzové medaily. Pridá sa k nim víťaz turnaja z roku 2017 – LM Wings, pre ktorých to bude 4. účasť na turnaji, a nováčik White Monkeys Liptovský Mikuláš.



Turnaja sa zúčastní naozaj pestrá paleta mužstiev z celého Slovenska. Na ploche Titan arény a JL arény uvidia diváci aj mužstvá z Trebišova, Nitry, Žiliny, Banskej Bystrice, Popradu, Hrnčiaroviec, Spišskej Novej Vsi, Čadce, Lučenca, To-poľčian, Podbrezovej a aj účas-tníka spoza hraníc, tím Brna. Na turnaji sa zúčastní tiež reprezentácia Slovenska do 23 rokov. Ide teda o naozaj širokú plejádu mužstiev a rozhodovať bude v konečnom zúčtovaní každý strelený či inkasovaný gól. My sme vyspovedali troch liptovských kapitánov, aby nám čo-to povedali o príprave na turnaj a o ich ambíciách.

Na Liptove aj vďaka Paprčkovi

Ako prvému sme dali slovo Tomášovi Paprčkovi, kapitánovi a vedúcemu liptovskomikulášskych „Opičiek“, ktorý sa spolupodieľa na organizácii tohto najväčšieho a najkvalitnejšieho hokejbalového turnaja na Slovensku. Práve vďaka Tomášovi sa podarilo tento ročník turnaja priniesť na Liptov.



Tomáš nám na začiatok povedal niečo o systéme turnaja.

„Ako bolo spomenuté, turnaja sa zúčastnia tímy z celého Slovenska, ktoré budú rozdelené do šiestich skupín, z ktorých najlepší dvaja postúpia priamo do play-off