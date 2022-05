Pod Čebraťom majú prvé dve nové posily – Morong a Tučný

Futbalisti MFK Ružomberok momentálne, až na reprezentantov do 21 rokov, dovolenkujú, no v klube sa už intenzívne pracuje na príprave novej sezóny.

RUŽOMBEROK. V súťažnom ročníku 2005/2006 futbalový Ružomberok oslavoval titul a zisk Slovenského pohára. Aktuálna strieborná priečka je druhým najvýznamnejším míľnikom v 116-ročnej histórii „koženej“ v centre dolného Liptova.

Prioritou slovenská cesta

MFK nastavil latku vysoko a nebude ju chcieť podliezť ani v novej sezóne. Majiteľ futbalovej Ruže Milan Fiľo už pri poslednom zápase proti Seredi (3:1) kde-čo naznačil.

„Chceme udržať mužstvo pokope. Zatiaľ sme nikoho neuvoľnili a pred vstupom do pohárovej Európy ani o tom neuvažujeme. Naopak, chceme ešte perspektívne posily do stredu poľa a do útoku. Naďalej sa zameriavame iba na slovenských hráčov, prípadne futbalistov Čiech. Od našich susedov sa môžu nejakí dvaja objaviť,“ vravel M. Fiľo, ktorý 26 rokov ekonomicky tlačí ružomberskú futbalovú káru.

Pripojí aj šiesty rok

Minulý týždeň sa najprv MFK dohodol na ďalšej spolupráci so stredopoliarom