Treťoligisti z Liptova počas týždňa odohrali po dve stretnutia, žiaľ, pripísali si dokopy len jeden bod za remízu, ktorý získal Liptovský Hrádok.

V zelenom Lipt. Hrádok, vs D. Kubín aj s M. Janecom, (na foto v strede), ktorý donedávna ešte hrával za fortunaligový MFK z Tatran Lipt. Mikuláš. (Zdroj: Pavol Ľorko)

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Liptovský Hrádok odohral v uplynulom týždni dve stretnutia, z ktorých si pripísal bod za remízu, a tak je stále v hre o tretiu ligu.

„Môžem povedať, že už tento tretí zápas (Podkonice – Hrádok) takmer v rade, čo sme remizovali, sme mohli dotiahnuť do víťazného konca. Dnes sme boli lepším mužstvom. Mali sme dostatok príležitostí, aby sme stav strhli na svoju stranu. Avšak opäť sa ukázalo, že nám chýba ten gólový hráč, ktorý by to vždy zaklincoval