Teplania spečatili triumf a uplynulý víkend si dali svadobné voľno

Už v predchádzajúcom 23. kole spoznala najvyššia futbalová súťaž v Liptove svojho víťaza. OŠK Renop Liptovská Teplá uspel v Liptovskej Lúžnej (1:0) a v tabuľke druhej Ľubeli odskočil o nedostižných jedenásť bodov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Derby Likavka – Važec lepšie zvládli domáci aj keď do vedenia išli hostia Čítajte



LIPTOVSKÁ TEPLÁ. S predstihom ovládnutá VI. liga bola hlavou témou nášho rozhovoru s trénerom Teplanov Jánom Kovalčíkom.



Vy už ani nemusíte hrať, môžete len oslavovať, čo poviete? – podpichli sme trochu na úvod.

Trošku máte aj pravdu. Naj-bližší zápas s Ľubeľou mužstvo neodohrá. Vopred sme o tom informovali Liptovský futbalový zväz. Dôvodom je sobáš nášho hráča Mareka Milana. Takže do tabuľky nám pribudne jedna kontumačná prehra. No nič sa nedeje. Určite inak by sme to riešili, keby ešte všetko bolo otvorené.

V článku sa dočítate napríklad aj: Je záujem o postup do V. ligy?

Čo hovorí o postupe starosta obce.

A teda na koľko percent chcú Teplania ísť vyššie.

Náskok v predu je už značný, čím to je.

Nálada v kabíne.

Je v tíme nejaký líder, alebo.

A iné...





Keď sa obzriete za sezónou 2021/2022, čo vás ako prvé napadne?

Že bola fantastická, úplne úžasná. Za všetko hovorí isté prvé miesto tri kolá pred koncom. Teraz už ale musíme riešiť, čo ďalej. Finančná situácia klubu je dosť zložitá. Takisto na vyššiu súťaž by sme potrebovali káder doplniť o štyroch hotových hráčov. V krajnom prípade by som bral i dvoch. Netajím, oslovujeme nejakých chalanov. Uvidíme, ako všetko dopadne.



Bavili ste sa o postupe aj s hráčmi, majú záujem posunúť sa do V. ligy?