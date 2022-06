Vo Vlachoch padali traťové rekordy, triumfoval Matúš Hrnčiar

Tohtoročnú Liptovskú bežeckú ligu otvoril 5. ročník pretekov O putovný pohár starostu obce Vlachy. A o výkony nebola núdza, keď padali traťové rekordy.

VLACHY. „Som spokojný, všetko klapalo, podujatie malo aj dobrú športovú úroveň, veď napokon u mužov i u žien sa prepisovali traťové rekordy. Narátali sme 103 pretekárov, čo však bolo menej ako naposledy, v roku 2019, ešte pred pandémiou,“ uviedol riaditeľ a zakladateľ bežeckého eventu vo Vlachoch Matúš Hazucha.

Expresné sólo víťaza

Absolútne najrýchlejším na tradičnej 6900 m trajektórii, na Havránok a späť bol Mikulášan Matúš Hrnčiar, ktorý traťové maximum stlačil na 26:37 min. „Áno, nemali ste ma kde zaregistrovať, dakedy som pretekal na dráhe za Gymnázium v Liptovskom Hrádku a potom ešte dačo na vysokej škole. Hoci behám každý deň, dlhšie už na súťaže nechodím, akurát teraz som spravil výnimku. Nečakal som, že až tak sa mi bude dariť. Zamladi som zvykol prepáliť začiatky a potom to neraz so mnou išlo dole vodou. Tu sa nič také neudialo, no aj tak sa ma nikto nechytil. Nevadilo ani jedno šmyknutie s pádom či menšie poblúdenie. Proste, bola to trať, ktorá mi úplne sadla. Ideálny profil, so stúpaním i s rovinkami. Tiež treba povedať, že sú to nádherné preteky, s krásnou atmosférou,“ vyznal 32-ročný víťaz hlavnej mužskej kategórie do 39 rokov.

Odrazil útok mladých

Ako druhý preťal cieľ Miroslav Gad (ŠK Copy servis Liptovský Mikuláš).