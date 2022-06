Možností na kúpanie je na Liptove veľa, ľuďom ale chýba klasické kúpalisko

Pozrite si zaniknuté kúpaliská na Liptove.

Legendárne kúpalisko v Liptovskom Mikuláši. V 90. rokoch ho zasypali a dnes tam stoja domy (Zdroj: Archív MY)

LIPTOV. Cena za jednodňovú vstupenku do akvaparku alebo termálneho kúpaliska pre dospelého je na Liptove dvojciferná. Na bežnom verejnom kúpalisku v susedných okresoch sa dospelí okúpu za 5-6 eur na deň. Liptákom chýba bežné kúpalisko, ktoré by neruinovalo rodinné rozpočty a pre deti by bola návšteva kúpaliska bežnou súčasťou leta a nie odmenou.

Legendárne textilácke kúpalisko

V minulosti mali svoje kúpaliská obe okresné mestá. V Liptovskom Mikuláši sa nachádzalo kúpalisko v blízkosti Vrbického cintorína. Dnes je zasypané a na jeho mieste stoja rodinné domy. Kúpalisko nechala postaviť textilná fabrika, Závody 1. mája a otvorili ho 1. júna 1969. Malo tri bazény. Veľký plavecký mal štedré rozmery, 50 metrovú dĺžku a 20 metrovú šírku. Súčasťou areálu boli aj dva bazény pre deti. Ľudia sa tam chodili kúpať po práci a deti tam trávili celé leto.

Závody používali ako technickú vodu, vodu zo Smrečianky, ktorá priteká z horských oblastí Žiarskej doliny. Bola riadne ľadová. Napĺňali ňou aj mestské kúpalisko. Ľudia sa ale nekúpali priamo v horskej vode, závody ju ohrievali, bola to rarita. Teplovodné potrubie z blízkej kotolne natiahli okolo bazénov a voda bola hneď znesiteľnejšia.

Problém bol počas dvojtýždňovej celozávodnej dovolenky, keď fabrika a kotolňa nepracovali. Vtedy si ľudia užili naozaj plnohodnotný kúpeľ v horskej šestnásťstupňovej vode. Napriek tomu Mikulášania na svoje kúpalisko spomínajú s nostalgiou a hovoria, že mesto jeho zánikom stratilo.