Na Liptove sprístupnili stredovekú baňu. Cítiť ju po síre

Čím hlbšie sa návštevník dostane, tým sú farby intenzívnejšie a tmavšie.

MALUŽINÁ. Na Liptove sprístupnili tretiu banskú štôlňu. Prvá bola Medvedia štôlňa v Žiarskej doline, potom baňa Salvátor na Vyšnej Boci. Najnovšie sprístupnená baňa má názov Zubaustollen a nachádza sa na začiatku Malužinskej doliny.

Boli sme medzi prvými návštevníkmi. Novootvorená baňa v Malužinskej doline je medzi liptovskými atrakciami nováčikom. Davy tu zatiaľ nestretnete a sprievodkyňa Gabika Majerníčková, inak jaskyniarka, sa návštevníkom venuje naplno.

video //www.youtube.com/embed/dyO-6bBasDk

Baňa v sprístupnenej časti hneď zaujme svojou farebnosťou. Od tmavohnedých nátekov limonitu cez modré odlesky azuritu a tuhožlté žily síry po jemné ružové chalcedóny. Čím hlbšie sa návštevník dostane, tým sú farby intenzívnejšie a tmavšie.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Najprv tkáčovňa, potom obchodný dom. Prior na Liptove končí Čítajte

Nachádza sa dva kilometre od Speleocampu v Malužinej. V tamojšom Speleocampe sme si kúpili vstupenky, dostali sme bezpečnostné šiltovky, ktoré sa hneď ukázali ako užitočné a baterky. V bani nie je osvetlenie, jej útroby sme poznávali vďaka svetlu poskytnutej baterky.

K bani je možné dostať sa po vlastných, pretože do Malužinskej doliny platí zákaz vjazdu s autami. Zaberie to popri potoku a dobre označenej trase asi 25 minút po vlastných nohách. My sme zvolili rýchlejšiu cestu, v cene vstupenky je aj požičanie horského bicykla. Takže pri vstupe do bane sme boli za chvíľku a poludňajšiu horúčavu sme schladili v bani, ktorá má v lete priemerne teplotu osem stupňov Celzia.

Zanedbaná a zatopená

Malužiná je pôvodne banícka osada. História dediny, ktorá stála pri dôležitej ceste, sa okrem baníctva spája práve s dopravou, ale napríklad aj lesníctvom a samozrejme baníctvom.