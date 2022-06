Stovky záhradkárov na Liptove zostali bez vody

Majiteľ vodovodného potrubia vylúčil súvis so zámerom výstavby malej vodnej elektrárne.

Šéfredaktor - MY Liptov

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Vodu zo Smrečianky doviedli do mesta pôvodne pre potreby železničnej stanice ešte v časoch, keď po trati jazdili parné rušne. Neskôr potrubie rozšírili až do Závodov 1. Mája, ktoré si takto zabezpečili technickú vodu pre výrobu textilu.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Na Liptove sprístupnili stredovekú baňu. Cítiť ju po síre Čítajte

Závody potrubie vybudovali a prevádzkovali od roku 1956. Okrem toho, že zásobovala samotné závody, vodu využívali aj záhradkári. Keď textilná fabrika zanikla, prívodný vodovod prechádzal na súkromné spoločnosti. Dnes ho vlastní spoločnosť SLOR.

Potrubie dokáže doviesť úžitkovú vodu nielen do troch záhradkárskych oblastí, ale aj do priemyselného areálu niekdajších textilných závodov či do areálu liptovskomikulášskej železničnej stanice.

Od jari bez kvapky

Záhradkári majú vodu zo Smrečianky vždy od jari do jesene. Tento rok im nepritiekla ani kvapka.