Pre plánovanú opravu poklopov vodovodných šácht budú na ceste I/18 dopravné obmedzenia

Motoristi prechádzajúci Ružomberkom musia počítať so zdržaním.

RUŽOMBEROK. V závere tohto týždňa musia motoristi prechádzajúci Ružomberkom počítať so zdržaním. Ako informovala ružomberská radnica na sociálnej sieti, dôvodom je oprava poklopov revíznych vodovodných šácht na ceste I/18.

Na kľúčovej ružomberskej dopravnej tepne je od 10. do 13. júna plánovaná oprava šiestich poklopov v úseku od križovatky s Bernolákovou ulicou po most smerom k železničnej stanici, pričom je rozdelená do troch úsekov od 50 do 300 metrov. Uzavretý bude pravý jazdný pruh, pričom premávka bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu smerovo rozdelenej štvorpruhovej komunikácie.

