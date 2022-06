Tatran začína. Chce sa udržať a dotiahnuť Fortuna ligu aj do Mikuláša

Minulosezónny nováčik v najvyššej futbalovej súťaži MFK Tatran Liptovský Mikuláš v pondelok (13. 6.) odštartuje letnú prípravu na novú fortunaligovú sezónu.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Fortunaligisti z horného Liptova už tiež začali s letnou prípravou a to, už ako sme dávnejšie avizovali, aj s novým hlavným trénerom Jozefom Kostelníkom, ktorý nahradil Mareka Petruša.



Ešte tesne pred samotným štartom prípravy sme oslovili športového riaditeľa MFK Tatran Liptovský Mikuláš Jána Papaja, ktorého sme sa opýtali na mnohé otázky súvisiace z nadchádzajúcou sezónou.





Nová sezóna pred vami. Aktuálne vstupujete do letnej prípravy aj s novým kormidelníkom tímu. Môžete nám o ňom niečo povedať?



Áno, od pondelka začíname s novou prípravou aj s novým trénerom. Tých kandidátov na post hlavného trénera bolo viacero, ale napokon sme sa rozhodli pre trénera Jozefa Kostelníka. Tento trénera nie je pre nás neznámou, pretože v našom klube už pôsobil v roku 2016. Je to skúsený tréner, ktorý má zaužívaný nejaký svoj herný systém a veríme, že tomuto mierne obmenenému kádru dá opäť nejakú novú futbalovú tvár, ktorá, samozrejme, v lige bude účinná.

Trénera poznáte, a teda aký herný prejav preferuje?



Určite nebude chýbať futbalová, a teda zápasová kvalita. Po nejakých skúsenostiach s týmto trénerom vieme, že by to mal byť behavý futbal s dôrazom na loptu a, samozrejme, so streľbou na bránu.



Už ste naznačili, že káder bude mierne obmenený. V akej miere? Kto odchádza, zostáva a kto príde?



Z toho kádra, ktorý vybojovali postup z druhej ligy do Fortuny, zostávajú skoro všetci a uvidíme v príprave, ako sa chytia. Z tej zostavy zatiaľ ako jediný odišiel brankár Matej Luksch, ktorý sa vrátil späť do domovského klubu do Českej