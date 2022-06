Hrboltová si pred dvomi týždňami úplne otvorila vrátka do šiestej ligy

V súťažnom ročníku 2018/2019 sa futbalisti TJ Iskra Hrboltová rozlúčili so siedmou ligou a spadli na najnižšie futbalové poschodie. Už niekoľko dní sú však opäť medzi liptovskou elitou.

HRBOLTOVÁ. Prvý pokus o návrat späť mužstvu z ružomberskej mestskej časti vyzmizíkovala korona. V ďalšej sezóne už Iskre postupový plán vyšiel, keďže Liptovský futbalový zväz vyhlásil oficiálne výsledky v dospeláckych súťažiach, ktoré riadi, po naplnení jesenného programu, hoci jarná časť sa pre pandémiu neodohrala.





Teraz si Hrboltová tri kolá pred „gongom“ zabezpečila primát v siedmej lige. V tej chvíli to bolo aj s nulou v kolónke prehier. Vo svojom predposlednom vystúpení v Lúčkach však líder súťaže dostali pálivú facku – 0:5. Hoci z pohľadu Hrboltovej už o nič nešlo, práve od nečakaného výbuchu sme začali odvíjať náš rozhovor s trénerom novica šiestej ligy Milanom Krivošom.



Čo bolo za vaším jediným výbuchom počas celej sezóny? – znela naša prvá otázka.



Viac sa už asi chalani sústredili na blížiace sa oslavy postupu. V každom prípade, bol cieľ zápas odohrať so cťou, nikto z nás nerátal, že takto stretnutie vypáli. Čo sa týka priebehu zápasu, na debakel to absolútne nevyzeralo. Šance boli na oboch stranách. Domáci brankár mal svoj deň, kým náš tím ho nemal. Každá prehra mrzí, prestrihli sme si veľkú sériu. Nič nám ale tento zádrh nezobral.



Ktorý postup bol náročnejší? Prvý do siedmej ligy či aktuálny?



Určite tento. V boji o prvú priečku sme mali dvoch veľkých rivalov – Lúčky a Beňadikovú. Navyše, v siedmej lige si každý na každého mohol trúfnuť. Všetci sme si plne uvedomovali, že hocijaké zaváhanie by mohlo byť veľmi nepríjemné, o čom sa napokon presvedčili práve naši najväčší súperi.



Všetko ste vybavili tri kolá pred koncom, asi krajší scenár ste si ani nemohli želať, čo vy na to?



Náš cieľ bol síce jednoznačný, avšak s prvenstvom s takýmto predstihom nikto z