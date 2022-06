Liptovské tímy po reorganizácii vyššie asi nepôjdu, aj keď v predposlednom kole bodovali naplno

Tretia ligy a predposledné kolo sezóny prinieslo liptovským celkom tri body za víťazstvá.

LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA. Išlo o súboj dvoch mužstiev z chvosta tabuľky. Predposledná Liptovská Štiavnica si pripísala do tabuľky celkove piate, avšak len premiérové víťazstvo v jarnej časti.



„Hoci už nám o nič nejde, tri body sú aspoň taká malá náplasť na odvetnú časť, ktorú sme úplne pokazili. Ešte horšie by bolo zavŕšiť jar bez jediného víťazného zápasu,“ vyhlásil hrajúci tréner domáceho tímu Peter Hoferica, ktorého predvedený výkon dáko nenadchol. Družstevník už v 8. min. išiel do vedenia, no keďže si ho nepoistil, všetko bolo otvorené až do záverečného hvizdu rozhodcu.