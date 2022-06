Važec sa s 5. ligou rozlúči so Švošovom, Likavka išla do vedenia už v 2. minúte

Piatá liga priniesla na Liptov zaujímavé výsledky. Švošov súpera nešetril a nastrieľal mu až sedem kúskov. Važec sa snažil, ale body nebral, Likavka si išla svoje.

VAžEC. Važec sa v predposlednom zápase súťaže držal do polčasu, žiaľ, v tom druhom v rozmedzí 10 minút trikrát inkasoval a prehral.



„Škoda tohto zápasu. Mali sme tam viacero výborných gólových šanci, ale napokon to tam nepadlo. Po taktickej a hernej stránke sme hrali celkom dobre, to, čo sme si povedali, to sme aj hrali.

No druhý polčas, v rozmedzí 11 minút, sme si zápas prehrali viac-menej sami, pričom súper našu bránu rozvlnil až tri- krát. A aj keď sme na hernom duchu neupadali, strelili sme gól, a v závere aj druhý, ale už to nešlo tak ako v tom prvom