Prvý týždeň Ruža zarezávala v oklieštenom zložení

Keďže 7. júla sú na programe prvé zápasy úvodného predkola Konferenčnej ligy, slovenský vicemajster MFK Ružomberok prípravu na novú sezónu odštartoval už predchádzajúci pondelok (6. júna).

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tatran začína. Chce sa udržať a dotiahnuť Fortuna ligu aj do Mikuláša Čítajte

RUŽOMBEROK. Prvý týždeň tréner Peter Struhár chlapcom naordinoval od pondelka do piatka sedem tréningových jednotiek, pričom cez víkend mali hráči voľno a opäť sa zišli včera.



Ružomberok letnú „zaberačku“ otvoril s osemnástimi mužmi, keď okrem maródov, celý prvý týždeň chýbali reprezentanti – Martin Regáli (A mužstvo), Ivan Krajčírik, Adam Tučný, Tomáš Bobček (všetci U 21) a „devätnastkári“ Jakub

Luka a Viktor Úradník.

Úvodnou výzvou Konferenčná liga

„Musíme sa dobre nahotovať na vstup do pohárovej Európy. To bude náš prvý krátkodobý cieľ. V tréningovom procese sa zameriame hlavne na herné a systémové prvky. Sme v ľahšej situácii ako pred rokom, keď sme ako nový realizačný tím prevzali mužstvo. Chalani si už totiž niektorými vecami prešli. Teraz viac po-pracujeme na detailoch. Vyšperkujeme to tým, že sme upravili obsahovú stránku tréningov. Rozrástol sa i ´realizák´, o Mareka Herčuta, ktorý v uplynulej sezóne viedol našu kategóriu do 17 rokov a na starosť dostal video analýzy, no takisto bude priamo zapojený do tréningového procesu. Je nás viac, preto lepšie sa bude pracovať,“ vravel kouč slovenského vicemajstra Peter Struhár.

Hráčov chcú udržať

Čo sa týka hráčskeho kádra, zatiaľ klub neavizuje žiadne odchody.