Aj najproduktívnejší obranca minulej sezóny pokračuje v MHK 32LM

MHK32 Liptovský Mikuláš podpísal ďalších hokejistov. Nechýbajú medzi nimi odchovanci ani legionár.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Extraligoví Liptáci pokračujú v skladaní kádra na nadchádzajúcu sezónu. Vedenie klubu sa na ročnej spolupráci dohodlo s fínskym útočníkom Hannu Kuru. Je to kreatívny útočník, ktorý si v minulej sezóne v drese HK Spišská Nová Ves pripísal v základnej časti 30 bodov za 12 gólov a 18 asistencií. Pred pôsobením v slovenskej Tipos extralige mal za sebou slušnú porciu zápasov vo fínskej najvyššej súťaži, kde bol hráčom klubu TPS Turku.



Hlavný tréner Ján Šimko:

„Vytypovali a odsledovali sme si ho už skôr. Nebolo jednoduché ho pre nás získať a nakoniec sme veľmi radi, že bude v našom tíme. Je v zrelom hokejovom veku, variabilný v pozíciách center, krídlo a je rozdielový hráč v obidvoch smeroch hry, ako aj v štandardných situáciách. Okrem spomenutých pozitív bolo pre mňa dôležité vedieť, že je to tvrdo pracujúci hráč pre tímový úspech s vhodným charakterom do kolektívu.“

Na pokračovaní v mikulášskom mužstve sa dohodli aj s fínskym obrancom Samelim Ventelom, ktorý získal v sezóne 2021/2022 v tabuľke produktivity 35 bodov za 8 gólov a 27 asistencií. Svojimi výkonmi za zaradil na piate miesto produktivity obrancov v celej Tipos extralige a zároveň bol mikulášskym najproduktívnejším obrancom.



Vlastimil Škandera, športový riaditeľ:

„Hneď po skončení sezóny sme boli so Samelim a jeho agentom v kontakte s myšlienkou, aby v našom drese pokračoval aj nasledujúcu sezónu. Sme veľmi radi, že sme sa dohodli a udržali si najproduktívnejšieho obrancu minulého ročníka.“



V liptovských hokejových farbách budú hrať v nadchádzajúcej sezóne aj domáci odchovanci útočník Adam Haluška a obranca Sebastian Droppa. Vedenie klubu s oboma hráčmi podpísalo jednoročný kontrakt.

