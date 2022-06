Mládež sa opäť môže tešiť na Futbalové leto 2022

Športový projekt, kde sa prioritne venujú tréningom futbalu, tento rok napíše už 8. ročník tohto jedinečného projektu, ktorý funguje počas letných mesiacov na území mesta Liptovský Mikuláš.

LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ. Prázdniny sa nezadržateľne blížia a futbaloví činovníci v Liptovskej Ondrašovej už majú pripravené všetko potrebné, pre uskutočnenie tradičného športového podujatia pre deti a mládež Futbalové leto 2022.

Tentokrát začínajú skôr

Pavol Demenčík – koordinátor projektu:

„Tento ročník začneme trochu netradične o niečo skôr ako po minulé roky. Tak isto aj o niečo skôr bude Futbalové leto končiť. Dĺžku podujatia, ktorá je takmer dva mesiace, to však nijako neovplyvní. Táto zostane zachovaná ako v minulosti. Je to preto, že naše žiacke mužstvá a aj mužstvo dorastu hrajú vyššie krajské súťaže, ktoré štartujú už začiatkom augusta. Tak isto začiatkom augusta začína svoju súťaž A-mužstvo dospelých. Tam sa už proste potrebujeme venovať jednotlivým mužstvám samostatne a naplno“ ozrejmil hlavný koordinátor a pokračoval:



„My máme, bohužiaľ, k dispozícii len jedno ihrisko. Ako jediný z futbalových klubov mestských častí Liptovského Mikuláša fungujeme bez akýchkoľvek prípravných plôch, ktoré by sme pri počte detí, mládeže a aj dospelých futbalistov, teda najväčšej futbalovej základni v okrese potrebovali ako soľ. Naše hlavné a zároveň jediné ihrisko už jednoducho nestíha. Počas celej sezóny, na jar, v lete aj v jeseni, je ihrisko sedem dní v týždni naplno využívané.