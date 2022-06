V Demänovskej Doline opravia cestu

Vodičov čaká jeden jazdný pruh a semafory.

DEMÄNOVSKÁ DOLINA. Práce na rekonštrukcii 2,7 kilometra dlhého úseku cesty obcou sa začnú na budúci týždeň.

Ide o úsek od Demänovskej ľadovej jaskyne okolo Demänovskej jaskyne slobody po Machnaté. Obec o tom informuje na oficiálnej webovej stránke.

"Cesta dostane nový, kvalitný povrch, čo zvýši komfort a bezpečnosť. Súčasťou rekonštrukcie bude aj prekládka kanalizácie a tiež spevnenie brehu Demänovky," povedal zastupujúci starosta Demänovskej Doliny Richard Bros.

Práce by mali trvať do novembra tohto roka. Počas rekonštrukcie bude na opravovanom úseku cesty obmedzená doprava do jedného jazdného pruhu a premávku budú riadiť semafory.

Náklady investície v sume takmer 675-tisíc eur financuje Žilinský samosprávny kraj.