Futbalová zamestnanecká liga sa ukázala aj na Liptove a mala úspech

Úspešná zamestnanecká futbalová liga pokračovala svojim siedmym kolom, tentokrát na Liptove, na futbalovom štadióne v Závažnej Porube.

LIPTOV, ORAVA. Futbal je športový fenomén, čo dokazuje, že aj zamestnanci mnohých firiem majú o tento druh športu značný záujem. Preto vznikol celoslovenský futbalový turnaj pod značkou: Zamestnanecká futbalová liga.

A práve v uplynulý štvrtok (16. 6.) hostil Liptov, konkrétne futbalový štadión v Závažnej Porube, už jeho predposledné siedme kolo, odkiaľ víťazi postúpili do veľkého finále o krásne ceny.





Štefan Korman, jeden z hlavných organizátorov a koordinátorov turnaja:

„Turnaj na Liptove, ktorý napísal už siedme kolo zamestnaneckej ligy, pokračuje v nastolenom trende čo sa vysokej organizačnej aj futbalovej stránky týka. Tie firmy to v prvom rade berú ako dobrú teambuildingovú záležitosť a na druhej strane okrem dobrého futbalu prevláda ten olympijský fair-play duch podujatia, čo je výborné. Je veľmi zaujímavé sledovať tie zápasy, kde sa stretnú zamestnanci, pričom niektorí aj hrávajú futbal viac ako iní, ale zároveň sú tu tímy, ktoré chcú v prvom rade stmeliť a utužiť ten kolektív športom, pričom nie sú až tak futbalovo zdatní. Pred samotným projektom sme v podstate ani sami nevedeli, ako to celé dopadne a či to bude mať budúcnosť. No dnes môžeme povedať, že aktéri ligy si turnaj pochvaľujú, čo je pre nás veľkým plusom a prísľubom dobrej budúcnosti.“



Na Liptove vládlo teplé, slnečné počasie, trávnik bol na vysokej úrovni, a tak už nebránilo ôsmim zúčastnením tímom nič v ceste za vytúženými víťazstvami.

Futbal si prišli zahrať tímy, ktorého hájili farby svojich firiem či spoločností: Right Power, InCap, Ecco, Krásno nad Kysucou, Kondela, SIRS, Vissim a tím po-skladala aj celoslovenská športová redakcia MY.



V jednotlivých skupinových zápasoch nechýbala futbalová iskra, pričom takmer v každom tíme bolo badať hráčov, ktorí s futbalom už niečo mali do činenia. V skupine A si v základnej skupine prvenstvo vybojovali hráči z tímu Ecco, druhý skončil tím Right Power. V B-skupine dominovali bez straty bodu hráči z tímu Kondela, ktorí, ako nám povedali, prišli vyhrať. V skupine za nimi druhí skončili SIRS.



V semifinále hrali druhý s prvým a zápasy naberali grády. Napokon po tuhých bojoch sa vo finále stretli tímy SIRS a Kondela a o tretie miesto si tak automaticky zahrali Ecco a Right Power.

Družstvo Kondela už s futbalovými turnajmi skúsenosti malo, pričom na ich konte je množstvo víťazstiev, preto patrili k favoritovi zápasu. Avšak dramatický a pomerne vyrovnaný zápas napokon lepšie zvládli futbalisti/zamestnanci SIRS a siedme kolo turnaja vyhrali presvedčivým výsledkom 3:0.



Na konci turnaja si všetci účastníci vychutnali okrem skvelej nálady a počasia aj fajnový guláš.

O zamestnaneckom futbalovom turnaji na Liptove povedali jeho aktéri:



Ecco, Andrej Scheler: „Je to výborné zorganizovaný turnaj. Nesie vo veľmi dobrom svetle fair-play, zábava obrovská. Nie je to žiadna profesionálna záležitosť, žiadne okopávanie a ide predovšetkým, aspoň z našej strany, o utužovanie nášho kolektívu, čo je asi to hlavné. Pred turnajom sme sa zišli len párkrát, myslím tím futbalovo. A dnes nám to dobre padne zašportovať si, dať si nejaké to pivko, takže skvelý deň.

Pred vstupom do turnaja sme ani nevedeli, do čoho ideme, nevedeli sme, či tu budú nejakí ligisti alebo čo. Ale máme za sebou už aj nejaké víťazstvá, takže možno tú ambíciu posunieme vyššie, to finále by bolo fajn.“



Right Power, Ján Zamartin: „Sme veľmi radi, že sme tu. Aj tá organizácia je na vysokej úrovni, čo je super. S úsmevom poviem, ideme na víťazstvo. Máme v tíme pár futbalistov, zopár futsalistov a niektorí proste vedia kopnúť do lopty. Náš tím má rád zábavu, ktorá je okorenená takýmto športovým štýlom. Aj pred turnajom sa chalani rozcvičovali trošku ináč, ako som chcel (smiech). Ale sme super kolektív, kolegovci sú pracovití, teda ako kedy. A z firmy sme dostali jasný pokyn, hlavne si neurobiť hanbu.“



InCap, kapitán tímu Jozef Vajdiar: „Dostali sme pokyn od riaditeľa doniesť ten pohár, ale ako tak pozerám po tých prvých zápasoch, asi to bude veľmi ťažké, priam až nemožné. Ale sme na prvom ročníku, takže asi sa skôr nejak tak oťukať a možno v budúcnosti zabojovať ešte viac. A aj keď sme všetko v našom tíme futbalisti, teda už bývalí, dnes už aj trošku invalidi (úsmev), turnaj aj po organizačnej, aj futbalovej stránke predčil naše očakávania a za to sme radi, je to super. Ale hlavné je, aby sme ten náš kolektív ešte viac utužili a našu firmu trošku zviditeľnili aj mimo Oravy, keďže sme z Námestova.“



Kondela, Tomáš Ujmiak:

„Podujatie na jednotku, organizácia, počasie aj futbal. My sme sa neprišli len zúčastniť, hrávame už dlhšie spolu, dokonca nejaké turnaje sme už vyhrali, preto máme tie najvyššie ciele. Verím, že sa nám bude dariť. Skupinu sme vyhrali bez straty bodu a ideme na finále. Chceme získať hlavnú cenu, alebo aspoň ísť na kačacie hody (smiech).“



SIRS, Kamil Leško: „Vstup do turnaja bol pre nás ako z rozprávky. Prvý zápas sme vyhrali 11:0, všetko bolo super, akcie, prihrávky, strely. Potom prišiel druhý zápas – a tam sme zrazu nevedeli streliť gól a súper nás doslova rozobral. Boli to zaujímavé zápasy, ale postupujeme zo skupiny. Aj nejaká tá ambícia tu je, takže neprišli sme hrať na remízy, ale chceme zabojovať o popredné miesta.“



Krásno nad Kysucou, Igor Gašper: „Super podujatie, kvalitný futbal a páči sa nám tu. Nejak špeciálne sme sa na turnaj nepripravovali, sme už staršia garda, popri tých hráčoch ,čo sú dnes tu. A nebudem tajiť, že sme chceli vyhrať, asi tak ako všetci čo sú tu, ale boli tu lepšie mužstvá. Ale, hovorím, fajný futbal a určite ak niečo bude aj v budúcnosti, zúčastníme sa.“



Vissim, Jakub Toman:

„Slnko, futbal a dobrá nálada – to je to, čo je skvelé na tomto podujatí. My sme tím, v ktorom nikto nieje futbalista a nejak nikto ho nehráva. Sme IT firma a asi to aj bolo vidno (úsmev). Ja som bol počas turnaja brankár nášho tímu a tiež som tam stál po prvýkrát (úsmev). Ale chceli sme sa zúčastniť, utužiť výborný kolektív našej firmy a o to nám tu išlo.“



Športová redakcia MY, Tomáš Ferenčík/Kučera:

„Náš tím bol zložený z redaktorov našich MY novín. Neboli sme nejakí futbalisti, a i keď sme všetky zápasy prehrali, turnaj sme si naplno užili. Boli tu skvelí ľudia, ktorí tak, ako aj ostatné tímy, tak aj my sme stmeľovali náš novinársky kolektív.“

VÝSLEDKY – MY Liga zamestnancov, Závažná Poruba, 16. 6. 2022

Skupina A:

Right Power – MY 6:1,

InCap – Ecco 0:3,

MY – Ecco 3:11,

Right Power – InCap 5:3,

InCap – MY 6:4,

Ecco – Right Power 1:1,

Skupina B:

Krásno – Kondela 1:6,

Vissim – SIRS 0:11,

Kondela – SIRS 5:0,

Krásno – Vissim 8:2,

Vissim – Kondela 0:14,

SIRS – Krásno 9:3,

1. semifinále:

Ecco – SIRS 2:5,

Bella, Nátny – P. Lakomčík 2, M. Lakomčík, Vaňo, Medveď.

2. semifinále:

Right Power – Kondela 1:2,



Zápas o 3. miesto:

Ecco – Right Power 2:4,

Finále:

SIRS – Kondela 3:0,

Vaňo, Vasilovčík, P. Lakomčík.



Najlepší strelec: Peter Lakomčík (SIRS), 12 gólov.

