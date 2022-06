Nielen futbalové legendy, ale aj liptovské sa stretli na Tatrane

Panenka, Dobiáš, Tittel, Martikán, Uram aj primátor Blcháč hrali futbal. Na mikulášskom Tatrane sa odohral exhibičný futbalový zápas športových legiend, ktorý bol súčasťou piatkového programu liptovskomikulášskych Stoličných dní.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Uplynulý piatok (17. 6.) sa na futbalovom štadióne fortunaligistu z horného Liptova MFK Taran Liptovský Mikuláš odohral zaujímavý futbalovú zápas medzi výberom futbalových legiend Česka a Slovenska, proti ktorým nastúpili športové osobnosti z Liptovského Mikuláša. Bol to exhibičný futbalový zápas, ktorý bol súčasťou liptovskomikulášskych Stoličných dní.





Jeho organizátormi boli mesto Liptovský Mikuláš s jeho hlavným predstaviteľom primátorom Jánom Blcháčom. Primátor dokonca odchytal v bránke domácich úvod zápasu.

Toto priateľské futbalové stretnutie bolo zároveň pod záštitou veľvyslanca Českej republiky na Slovensku Tomáša Tuhého, ktorý sa tiež predstavil ako brankár Československých internacionálov.



Excelentný zápas, nabitý osobnosťami, si v hľadisku nenechalo ujsť aj množstvo futbalových fanúšikov, pretože vidieť hrať futbalové legendy, ako sú napríklad Dobiáš, Panenka či Tittel a vo farbách Liptovského Mikuláša Laca, Urama, Martikána či už spomínaného primátora mesta, bolo obrovským zážitkom pre všetkých zúčastnených.



Úvodný výkop stretnutia, po príhovoroch jeho hlavných organizátorov a účastníkov, zahral prezident klubu MFK Tatran Liptovský Mikuláš Milan Mikušiak.

„Pre nás, ako mikulášsky klub Tatran, je to obrovská česť privítať týchto vzácnych športovcov, futbalistov na našom štadióne. Veľmi ma to zároveň teší, že keď už nemôžu naši fanúšikovia prísť pozrieť na naše fortunaligové zápasy, tak aspoň takto sa na Tatran dostanú a pozrú si zaujímavý futbal. O to ma to viac teší, keď si ešte aj všetci aktéri zápasu pochvaľujú naše zázemie klubu, respektíve štadióna,“ povedal prezident MFK pred zápasom.





Celé stretnutie sa nieslo vo veľmi príjemnej, kvalitnej futbalovej nálade, pričom každý jeden tím sa snažil strhnúť vedenie na svoju stranu. A i keď hra nemala to najrýchlejšie tempo, aktéri sa na druhej strane ukazovali v technike, kvalite