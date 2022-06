Liptáci v tretej lige vyššie nepôjdu

Po reorganizácií tretích líg sa liptovské celky vyššie neposunú a aj keď o tom už bolo rozhodnuté dlhšie, posledné zápasy sezóny to len potvrdili, keď nebodovali.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nielen futbalové legendy, ale aj liptovské sa stretli na Tatrane Čítajte

LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA. Aj keď predposledná Liptovská Štiavnica má za sebou jar, na ktorú asi bude chcieť čo najskôr zabudnúť, na záver sezóny u tretieho tímu tabuľky vytiahla celkom solídny výkon.



„Martinské mužstvo má vysokú kvalitu, o tom niet po-chýb. Potvrdzovalo to aj v tomto zápase. Dvojgólový rozdiel je spravodlivý, ale ani my sa za predvedenú hru nemusíme hanbiť. Bola to dôstojná rozlúčka so sezónou V úvode druhého polčasu sa nám podarilo znížiť na 1:2 a v tých chvíľach sme súpera trochu aj potrápili.