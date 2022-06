Važec sa rozlúčil s 5. ligou víťazstvom nad Švošovom, Likavka dohrávala oklieštená

Svoju súťažnú sezónu ukončili aj piatoligisti z Liptova. Najvyššie skončili futbalisti Švošova na tretej priečke, o niečo nižšie na šestke zakotvila Likavka a súťaž po roku opúšťa posledný Važec.

VAŽEC, ŠVOŠOV. Tretí Švošov na záver utŕžil pálivú facku na ihrisku posledného Važca.

„V zápase nám už nešlo o nič, preto sme hrali s chuťou a bolo to aj vidno. Aj keď už niekoľko zápasov tú jedenástku nejak tak lepíme a aj dnes hrali aj niektorí zranení, ale na ten posledný prišli a zápas sme vyhrali.

Škoda, že podobné výkony sme nedokázali uhrať aj v iných zápasoch, pretože to postavenie v tabuľke by dnes bolo iné. Zároveň to pre nás bol aj posledný zápas v V. lige, odkiaľ vypadávame. Ale taký je šport, nič sa nedeje.



Ako vstúpime do budúcej sezóny a či, to budeme hodnotiť v najbližších dňoch.

Na záver všetkým hráčom, funkcionárom a dobrovoľníkom srdečne ďakujem za pomoc počas celej sezóny,“ zhodnotil predseda a tréner Važca Peter Jacko.





„Na stretnutie sme cestovali v oklieštenej zostave, keď polovicu mužstva tvorili dorastenci. Zápas bol viac-menej taký, ako sa čakalo. Nikomu už o nič nešlo, hralo