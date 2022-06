Futbalová sezóna sa skončila. V novej môže na Liptove dôjsť aj k redukcii líg

Tohtoročnú futbalovú sezónu 2021/2022 hodnotí predseda LFZ Igor Repa.

Na Liptove je jarné sneženie ničím výnimočným. Foto zo zápasu 3. kola 8. ligy, v červenom Lipt. Ondrašova vs Val. Dubová. (Zdroj: Tomáš Kučera)

LIPTOV. Futbalová sezóna sa na Liptove skončila. Niektorým sa darilo viac, iným zas menej. Hodnotenia jednotlivých aktérov, futbalových klubov, vám budeme prinášať v našich novinách priebežne.

Bol to hektický ročník

Ako prvého sme o zhodnotenie sezóny 2021/2022 požiadali jeho najvyššieho predstaviteľa mimo ihriska, teda predsedu Liptovského futbalového zväzu (LFZ) Igora Repu.

„Bol to dosť hektický ročník, by som povedal, po organizačnej stránke a aj ohľadne množstva sporných situácií, ktoré nastali počas tohto súťažného ročníka. Ale čo ma veľmi teší, je, že po dvoch rokoch, čo nás trápila pandémia covidu-19, sme tento ročník odohrali celý, a to je veľké pozitívum. A aj prístup jednotlivých klubov a ochota spolupracovať s LFZ je na vysokej úrovni,“ zhodnotil predseda.

V súťažnom ročníku bolo viacero zaujímavých tímov, ktoré futbalovo napredovali.

„Mne osobne sa celkom zapáčili Lisková aj Ludrová, kde sympaticky pracujú aj s mládežou, čo sa následne prejavuje aj v súťažiach dospelých. Vidím tam istú futbalovú perspektívu. Samozrejme, tých klubov je viac, ale tu ma milo prekvapili. Zároveň vyzerá, čo je plus, že do nového ročníka vstúpi aj Komjatná. A tiež prišla