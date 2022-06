Podtureň vyhrala neuveriteľných 22 zápasov z 24 možných a ide vyššie

Futbalisti z Podturne po tom, čo klesli do poslednej súťaže, 8. ligy, mali jednoznačný cieľ – vrátiť sa do sedmičky. Počas sezóny kvalitu potvrdzovali a jednoznačne v nej dominovali.

PODTUREŇ. Malá obec Podtureň v uplynulej futbalovej sezóne ukázala, že futbalová kvalita je na jej strane, pričom v 8. lige získali až 66 bodov. Bilancia mužstva OFK Podtureň v sezóne – 22 víťazstiev, 0 remíz a len dve prehry, je úctyhodná.

A tak jednoznačne potvrdili svoj návrat do siedmej ligy.



Ako sa im to podarilo, sme sa opýtali predsedu klubu Zdena Mlynarčíka.



Máte za sebou bravúrne zvládnutú sezónu, ako ju hodnotíte z celkového pohľadu?

Už pred sezónou sme si stanovili jednoznačný cieľ, ktorým bol postup vyššie. Podarilo sa nám zložiť slušné konkurencieschopné mužstvo a to svoju kvalitu na ihrisku aj potvrdzovalo v každom jednom zápase. A aj keď káder, ktorý bol pred sezónou zložený z 18 hráčov, sa postupne zužoval až na takmer 12 hráčov, dokázali v zápasoch vyhrávať, čo je super. No na druhej strane to až také ružové, ako to je, nevyzerá, ale tešíme sa z postupu vyššie a to je aktuálne to najdôležitejšie.

V článku sa dočítate napríklad aj: V minulosti bol v Podturni problém zložiť jedenástku, ale aktuálne sú najvyššie. Ako to.

Ktorý hráč bol najlepší a ťahal mužstvo.​​​​

A čo diváci v Podturni.

Siedma liga, čo tam, podarí sa im výkony udržať.

A iné...





Bilancia 22 víťazstiev a len dve prehry na vašom konte, aj to bol istý váš cieľ?

Nebudem tajiť, ale áno, chceli sme vyhrať všetky zápasy. No prišli aj tie dve