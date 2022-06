Porubský vrchár, novinka Cvyklo pohára, prekvapil účasťou

Cvyklo pohár, séria MTB Liptova, má za sebou už svoje druhé kolo, ktoré bolo zároveň novinkou tohto ročníka. Prebiehalo v Závažnej Porube a nieslo názov Porubský vrchár.

ZÁVAŽNÁ PORUBA. V nedeľu (26. 6.) vládlo v Závažnej Porube horúce, slnečné letné počasi, a tak sa všetci účastníci 0. ročníka pretekov horských bicyklov Porubský vrchár pri svojom výkone patrične zapotili.



Podujatie bolo zároveň druhým kolom Cvyklo pohára série MTB Liptova, pričom v tomto ročníku to bola novinka, teda ďalšie kolo, a tak sa Cvyklo pohár pomaličky rozrastá.



„Organizácia prebehla bez väčších problémov. Aj keď zároveň je to náš prvý, respektíve nultý ročník, a tak sme vlastne ani sami nevedeli, čo všetko to bude obnášať. Ale veľa dobrých ľudí nám pomohlo, a tak verím, že dnes si preteky naši účastníci užijú.

Možno len taká zaujímavosť, pri vytyčovaní trasy nám jeden náhodný okoloidúci oznámil, že práve pred chvíľkou cez trať prešiel medveď, ale verím, že cez preteky sa tu motať nebude,“ nechal sa s úsmevom na začiatok počuť jeden z hlavných organizátorov Porubského vrchára Lukáš Nemčík.



Na pretekoch, aj keď to bola novinka, sa zišla slušná a hojná konkurencia.