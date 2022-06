V Liskovej si pripomenuli okrúhle jubilejné deväťdesiatiny „koženej“

Bolo to veľmi milé a spontánne. Všetko mal pod palcom dlhoročný šéf tamojšieho futbalového oddielu Pavol Kubala.

LISKOVÁ. „Pozvali sme okolo stovky bývalých hráčov a trénerov od ročníka narodenia 1970 a starších. Aby sa stretli, posedeli a porozprávali,“ objasňoval pointu oslavy úctyhodných futbalových narodenín P. Kubala.



Najprv zelený koberec patril žiačikom kategórií U 9, U 11 a U 13. Potom si domáci dorastenci zmerali sily s Ľubochňou (1:3) a na záver si tamojší účastník šiestej ligy zahral s treťoligovou (v uplynulej sezóne) Liptovskou Štiavnicou (1:6). Išlo o priateľské „bitky“, ktorých výsledky tentoraz neboli prioritou.

Od roku 1932

Nosný bod programu P. Kubala zakomponoval medzi stretnutia dorastencov a dospelákov. Starosta obce a predseda OŠK Lisková Jozef Murina do svojho príhovoru stručne zhrnul doterajšiu futbalovú púť dediny. „V roku 1932 skupina nadšencov na čele so Štefanom Durajom, Ondrejom Demkom, Ferdinandom Laukom, Karolom Kubalom a Jozefom Lukáčom založila futbalový oddiel ŠK Lisková a jeho prvým predsedom sa stal Rudolf Prokop. Prvý historický zápas sme odohrali v júli 1932 proti ŠK Likavka a vyhralo sa 3:1,“ pripomenul liskovský richtár.



Postupne sa menili názvy, pod ktorými tamojší futbalisti hrávali. Bol to Železničiar, TJ Lokomotíva, TJ Lokomotíva Družstevník, VTJ Lokomotíva Družstevník a od roku 1996 súčasný Obecný športový klub.

Liaheň futbalistov

J. Murina hovoril aj o práci s mládežou, o pravidelnej a príkladnej výchove vlastných futbalistov, spomenul viacerých hráčov, ktorí sa uplatnili vo vyšších súťažiach, takisto vymenoval mnohých trénerov. Tamojší odchovanec Martin Vyskoč, ktorý bol reprezentantom do 21 rokov, sa dostal až na olympiádu v roku 2000 do Sydney.

„Lisková mala vždy šťastie, že pri futbale stáli ľudia, ktorí sa dokázali zomknúť,