Ministerstvo má vyplatiť nemajetkovú ujmu za zabitie medveďom, odvolalo sa

Tvrdia, že zodpovedné pre vyplatenie nie je ministerstvo životného prostredia, ale ministerstvo vnútra.

Šéfredaktor - MY Liptov

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Medveď im zabil otca a manžela. Ministerstvo má vyplatiť desiatky tisíc eur Čítajte

LIPTOVSKÁ LÚŽNA. Na mieste, kde presne pred rokom zabil medveď Dušana Mydliara z Liptovskej Lúžnej, nechala rodina osadiť malú mramorovú tabuľku. „Na tomto mieste tragicky zahynul po útoku medveďom Dušan Mydliar... veril, že prechádzka v horách je ako ísť do kostola.“

Rodina to označila za výsmech

Manželke zosnulého muža vyplatil štát odškodné, podľa zákona naň má nárok len ona a nie plnoleté dcéry. Rodina podala žalobu o vyplatenie náhrady nemajetkovej ujmy a ružomberský okresný súd im nedávno vyhovel. Manželke priznal 30-tisíc eur a obom dcéram po 15-tisíc eur. Podľa rozhodnutia súdu má ujmu vyplatiť ministerstvo životného prostredia.

To sa posledný možný deň odvolalo. Rodina to považuje za výsmech do ich tvárí. „Tých pár tisíc nám ani z jednej milióntiny nenahradí život otca a nezmierni žiaľ. Ide skôr o princíp, že snáď život medveďa nemá v tomto štáte vyššiu hodnotu ako život človeka,“ reagovala jedna z dcér na sociálnej sieti.