Budú alebo nebudú sa uchádzať o post primátora? Spýtali sme sa horúcich kandidátov

Ako prvý kandidatúru v Ružomberku ohlásil Tomáš Klopta, v Liptovskom Mikuláši to bola Lucia Cukerová. Obaja na to využili sociálne siete.

Šéfredaktor - MY Liptov

Kto sa zapojí do boja o primátorské kreslo v troch liptovských mestách?

LIPTOV. Kandidátne listiny na primátorov, starostov a poslancov do zastupiteľstiev musia kandidáti odovzdať do konca augusta. Komunálne voľby budú koncom októbra a spoločne s komunálnymi voľbami si budeme vyberať aj zástupcov do župného parlamentu a predsedov samosprávnych krajov.

Napriek tomu, že uchádzači o priazeň ľudí majú na ohlásenie kandidatúry a zbieranie podpisov v prípade nezávislých kandidátov ešte celé letné prázdniny, niektorí kandidatúru už ohlásili. Oslovili sme aj tých, ktorí sa chceli byť primátormi v ostatných voľbách, súčasných primátorov liptovských miest, ale aj tých, o ktorých sa nahlas hovorí.

V Ružomberku kandidatúru oficiálne potvrdili traja

Tomáš Klopta (43) zverejnil zámer kandidovať na primátora mesta Ružomberok ešte v apríli. Ružomberčan nemá dosiaľ skúsenosti s komunálnou politikou, známy je ako zástupca stavebnej spoločnosti, ktorá v Ružomberku robí viaceré projekty.

Klopta kandiduje ako nezávislý kandidát, v súčasnosti zbiera podpisy pre kandidatúru na post primátora a súčasne aj poslanca ružomberského mestského zastupiteľstva.