Nová futbalová sezóna bude mať napokon asi aj 9. ligu

Do novej sezóny 2022/2023 sa prihlásili aj dva nové kluby.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Liskovej si pripomenuli okrúhle jubilejné deväťdesiatiny „koženej“ Čítajte

LIPTOV. V minulotýždňovom vydaní našich novín sme sa bližšie pozreli na zhodnotenie predchádzajúcej futbalovej sezóny na Liptove, ktorú nám ozrejmil predseda Liptovského futbalového zväzu Igor Repa.



V tom rozhovore sme sa dozvedeli aj to, že ak by sa do nového súťažného ročníka prihlásilo menej tímov, pristúpil by pravdepodobne zväz k alternatíve zredukovať ligy na dve, teda siedmu a dve ôsme ligy.

Situácia je jasnejšia, jeden skončil, ale dva pribudli

Dnes je však situácia oveľa jasnejšia, pretože futbalové kluby, ktoré mali záujem hrať súťaž v nadchádzajúcom ročníku, museli podať svoje prihlášky do 29. 6., a teda aktuálne vieme povedať, že ligy sa redukovať nebudú.