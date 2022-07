Vlhová už maká a má opäť chuť lyžovať

Najúspešnejšia slovenská lyžiarka, Mikulášanka Petra Vlhová už naplno trénuje a príprave na nadchádzajúci sezónu sa venuje naplno, pričom prioritne viac dbá na techniku ako na objem.

LIPTOV. Lyžiarka Petra Vlhová sa už niekoľko týždňov pripravuje na blížiacu sa novú sezónu. Počas letnej prípravy už stihla absolvovať aj výjazd na ľadovec, aby nestratila kontakt s lyžami a snehom.

Prednedávnom ste sa vrátili z prvého sústredenia na ľadovci, teda na lyžiach. Prebehlo všetko podľa predstáv?

Áno, v podstate všetko bolo tak, ako má byť. Boli sme tam len nejakých 5 dní. Zo začiatku to bolo len také na voľno, teda sa len trošku rozjazdiť, potom sme už jazdili aj nejaké brány. Cítila som sa tam dobre, boli sme všetci opäť spolu a celkom fajne mi to prospelo.



Vieme, že vás poslednú dobu trošku potrápilo zdravie, oslabená imunita. Je teda už všetko v poriadku?

Je už všetko v poriadku, cítim sa fajn a to je to najdôležitejšie. Verím, že ma choroby už budú len obchádzať.



Vaša kondičná príprava už prebieha v plnom prúde. V akom ste teraz režime?

Je v podstate koniec júla, pričom stále máme na prípravu ešte dva mesiace, takže sme niekde v polke mojej letnej prípravy. Ešte je pred nami dosť veľa roboty, aby to bolo tam, kde to má byť, ale je to na dobrej ceste. Predsa len tá letná príprava je