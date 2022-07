TJ Sokol Komjatná hlási futbalový návrat a nebojí sa postupovej ambície

Futbal do Komjatnej sa vracia po siedmich rokoch, už upravujú aj ihrisko. Svetlo na liptovskej futbalovej mape v nadchádzajúcej sezóne v podobe dvoch nových prihlásených tímov, je predzvesťou lepšej budúcnosti. Tým prvým je Komjatná.

KOMJATNÁ. Do Liptovského futbalového kolotoča sa takmer po siedmich rokoch opäť vracia aj futbalový klub z Komjatnej. Už od tohtoročnej jari tam nadšenci futbalu, ktorí majú enormný záujem o jeho návrat, budujú a zveľaďujú podmienky na futbalovom štadióne v Komjatnej.



Veľkou doslova rekonštrukciou aktuálne prechádza komplet celá hracia plocha, na ktorej stiahli starý trávnatý povrch, následne plochu zrovnajú a natiahnu nový zelený koberec.



O tom, prečo sa opäť Komjatná pokúša o návrat na dospelácku futbalovú mapu Liptova a či vôbec budú mať dostatok hráčov, nám porozprával v rozhovore Samuel Lacko, jeden z hlavných„stmelovačov“ a budúci funkcionár futbalu v Komjatnej.

V článku sa dočítate napríklad aj: Po koľkých rokoch futbal v Komjatnej reštartujú.

V akom stave je futbalové ihrisko a celkové zázemie klubu.

Hráčsky káder.

Budú robiť aj s mládežou? Koľko detí sa im napokon prihlásilo.

Vstupujú do ligy s ambíciou?

Kto sú hlavný aktéri tamojšieho futbalu...





Komjatná sa po rokoch opäť prihlásila do ligy. Kde boli prvotné pohnútky a čo všetko to odštartovalo?

Už dlhodobo sa našou obcou šíril futbalový závan návratu futbalu na náš štadión. Predsa len máme dosť veľa futbalistov z Komjatnej, ktorí hrávajú po okolitých dedinách a prejavili záujem hrať doma. To bol prvý krok, aby sa to tu opäť mohlo rozbehnúť. Po prvotných dohovoroch s hráčmi, že si úlohy na fungovanie klubu rozdelia, pričom práve na funkcionárskych pozíciách, ten reštart futbalu aj v minulosti vždy pohorel, sme sa dohodli, že ideme do toho. Takže hráči budú aj funkcionári klubu, preto si myslím že by to mohlo a malo všetko fungovať. Uvidíme, čo povie prvý rok nášho fungovania v takomto duchu hráč/funkcionár.



Po koľkých rokoch zažívate reštart futbalu a teda návrat?