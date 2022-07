Aj Kvačany sa pokúšajú o návrat, i keď ešte stále nie je isté, či budú hrať

Druhým novým klubom do nadchádzajúcej futbalovej sezóny, ktorý sa pokúša o návrat dospeláckeho futbalu do svojej obce, je TJ Družstevník Kvačany. Aj keď stále je to 50/50.

KVAČANY. Ďalším staronovým účastníkom futbalu na Liptove pravdepodobne bude aj klub v Kavačanoch – TJ Družstevník Kvačany. Tento klub hral ligu naposledy pred približne tromi rokmi, pričom mládežnícke kategórie tam fungujú neustále. Zároveň zázemie klubu i ihriska sú na vysokej úrovni.



Asi tak ako vo väčšine kluboch tam futbal v minulosti skončil pre nedostatok hráčov. O jeho návrat sa pokúšajú aj dnes, aj keď...



O budúcnosti futbalu v Kvačanoch, pričom je stále nejasná, sme sa rozprávali s predsedom a funkcionárom TJ Družstevník Kvačany Jánom Burdelom.



Kvačany sa po dlhšej dobe prihlásili do futbalového ročníka. Ako sa vám to podarilo ho reštartovať?

Termín prihlášok, dokedy sa bolo treba do súťaže prihlásiť, bol stanovený do 29. 6. A aj keď sme vtedy ešte nevedeli, či budeme mať dostatok hráčov do sezóny, nemohli sme viac čakať a prihlášku sme napokon poslali. Už aj v minulých rokoch sme sa pokúšali o návrat, ale vždy to tesne pred termínom spadlo. Aktuálne máme prisľúbených hráčov, ktorí prejavili ochotu opäť hrať za náš klub. Verím, že sa to všetko potvrdí a bude nás dostatok, aby sme mohli ligu odštartovať úspešne.



V Kvačanoch futbal funguje, teda ten mládežnícky, preto asi chcete navrátiť futbal do Kvačian aj ten dospelácky?

Samozrejme, že chceme navrátiť futbal do Kvačian. Chceli sme to aj minulý rok, len nebolo dostatok hráčov, ako som už spomínal. Tento rok je väčšia perspektíva