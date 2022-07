Prvú jaskyniarku zamestnali preto, lebo jej mohli dať nižší plat

Priekopníčku ženského jaskyniarstva na Liptove vybrali spomedzi 35 mužov.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Vždy bola mestské dievča. Turistiku poznala len ľahkú, nanajvýš po okolí. Otvorene priznáva, že nemala kondičku. Keď Oľga Miháľová, známa slovenská jaskyniarka, začala objavovať mágiu podzemia, mala 32 rokov.

„Môj prípad je zvláštny. Pracovala som v reklame. Prišiel za mnou človek a vysvitlo, že je jaskyniar. Potreboval napísať tabuľku s textom: „Zákaz vstupu do jaskyne, nebezpečie úrazu“. Kým som to písala, rozprával mi o jaskyni. Bol zhovorčivý a jaskyňu opisoval veľmi pútavo. Chcel sa mi odmeniť, vravela som, že nechcem nič a tak mi povedal, že ma teda vezme do jaskyne,“ opísala Oľga Miháľová začiatky svojej jaskyniarskej kariéry.

Bola to Stratenská jaskyňa a Oľga, mestské dievča, sa do nej zamilovala. „Ohúrilo ma to. Nevedela som, že taký svet existuje. Bol to pre mňa veľký a silný zážitok. Chcela som vidieť a spoznávať viac ten tajomný podzemný svet.“

Jaskyniari zo Speleologického klubu Slovenský raj, vtedy Spišská Nová Ves, ju teda zobrali do ďalších jaskýň. S malou partiou z Popradu chodili najmä po Slovenskom raji.

„Chodila som s nimi na menšie akcie, potom som sa spýtala, či sa môžem stať aj ja jaskyniarkou. Brali ma s rezervou, predsa, mala som dosť rokov i deti. Ale vzali ma,“ vysvetlila.

Riziko si neuvedomovala

Oľga Miháľová chcela im dokázať, že to zvládne a urobí to, čo ostatní jaskyniari. „Tak som kopala s chlapcami, liezla. Potom som si urobila lezecké kurzy, speleologickú školu. Bol to môj nový, úžasný život a iné som si ani nevedela predstaviť,“ opísala.