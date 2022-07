Tatran sa s prípravou rozlúčil bezgólovou remízou

MFK Tatran Lipt. Mikuláš má za sebou niekoľko- týždňovú letnú prípravu pod novým trénerským vedením. Už od nasledujúceho víkendu sa futbalová Fortuna liga rozbehne naplno.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok TJ Sokol Komjatná hlási futbalový návrat a nebojí sa postupovej ambície Čítajte



LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Fortunaligista z horného Liptova MFK Tatran Liptovský Mikuláš sa v sobotu (9. 7.) predstavili doma v poslednom prípravnom zápase pred nadchádzajúcou fortunaligovou sezónou 2022/2023, ich súperom bola Karviná.



V stretnutí si oba celky, tak ako nám neskôr povedal aj domáci tréner Kostelník, skúšali rôzne herné situácie, ktoré počas tréningového obdobia nacvičovali. Do stretnutia hlavne v druhom polčase zasiahli aj hráči z lavičky.



Takmer celý zápas sa odohrával v strede hracieho poľa medzi šestnástkami oboch celkov, pričom sa sporadicky dostávali do vyložených gólových šanci.





„Dnešný zápas mal herné tempo, v pomerne teplom počasí, kde naši chlapci zo seba vydali veľa síl. Stretnutie bolo vyrovnané z obidvoch strán, čo napokon ukázal aj konečný výsledok. Z našej strany tam boli aj fázy, s ktorými som spokojný, no zároveň situácie, na ktorých ešte musíme popracovať a do začiatku ligy to doladiť. Teší ma uhraná nula vzadu, aj keď zas trošku mrzí, že nejakú tú gólovú šancu sme mohli využiť, žiaľ. Ešte však stále hľadáme ten ideálny model našej hry, ale zápas splnil účel a za týždeň nás už čaká liga v ostrom štarte,“ 6. prípravný zápas zhodnotil hlavný tréner Liptákov Jozef Kostelník a poznamenal:



„Som na Tatrane nový tréner a prinášam do tímu aj nové herné metódy, ktoré od