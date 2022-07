Sľubná východisková pozícia Ruže pred pohárovou odvetou

Futbalisti MFK Ružomberok v úvodnom zápase 1. predkola Konferenčnej ligy zdolala litovský FK Kauno Žalgiris 2:0. Vo štvrtok (14. júla) je na programe odveta v meste Marljampolé.

RUŽOMBEROK. Hoci napokon duel vyústil v jednoznačnú dominanciu slovenského vicemajstra, lepší začiatok mali hostia, ktorí dvakrát vážne pohrozili. V 7. min. musel pri hlavičke Sirgedasa gólman MFK Krajčír vytiahnuť excelentný zákrok a hneď vzápätí po rohovom kope Litovčanov pred domácou bránkou vznikla hrozivá skrumáž, ktorú však stihli Ružomberčania uhasiť.

Po góle bolo všetko inak

Zlomovým momentom bola 13. min., keď Madleňák poslal prudkú ranu do „ohňa“ a litovský kapitán Pilibaitis ju stečoval do vlastnej siete. Vedúci gól výrazne posilnil domáce sebavedomie a chalani na ihrisku dostali krídla. „Snažil som sa na niektorého spoluhráča dostať loptu a tá napokon po odraze skončila v bráne. Prvý gól takmer vždy mužstvu pomôže. V tomto prípade to plne platilo. Upokojil a hneď sa hralo lepšie,“ vravel očividne spokojný Matej Madleňák a pripojil: „Každý sa snažíme čo najviac pomôcť mužstvu. Viaceré situácie máme nacvičené, vrátane útočenia po krajoch.“

O sedem minút neskôr Regáli poslal z dvadsiatich metrov pozdrav na strážcu svätyne hostí Mikelionisa. Po ďalšej akcii Domonkos prestrelil bránu. Počas prevahy Liptákov sa v 31. min. črtala možnosť FK Kauno možno aj na vyrovnanie, lenže Sirgédas si sám nádejný brejk vyzmizíkoval.



Po návrate z kabín sa obraz hry nezmenil, zverenci trénera Petra Struhára v kuse búšili do svojho súpera. Zvlášť im pomáhal účelný presing a odoberanie lôpt už na litovskej polovici. V 60. min. z ideálnej parkety, spoza „veľkého vápna“, strieľal Luterán, no jeho prízemný projektil presvišťal tesne mimo vedľa žrde. V 68. min. sa už, vďaka futbalovej čerešničke, skóre menilo. Po ideálnom nákope Fabiša nekompromisne hlavou skóroval Gerec.



„Na kraji sme získali loptu a ´Fabo´ krásne nacentroval medzi stopérov. Mne už