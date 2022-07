Nová železnica na Liptove mala byť hotová pred dvoma rokmi. Prečo ešte nezačali? (otázky a odpovede)

S prekládkou sa v najbližšom období nezačne.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Už druhý rok mohli vlaky pri Liptovskom Mikuláši jazdiť novou, bezpečnejšou a rýchlejšou trasou. Projekt prekládky železničnej trate pri Liptovskom Mikuláši bol už v roku 2016 na spadnutie. Železnice od neho pre viaceré komplikácie odstúpili, peniaze použili inde.

Nová železnica mala pomôcť aj preťaženej doprave v meste. V výstavbou novej železničnej trate malo mesto dostať aj nové cesty, ktoré plánovali stavať k preloženej železničnej stanici. Pôvodný železničný zvršok sa mal využiť na novú cestu pre autá, čím by si vydýchol hlavný ťah mestom.

Zisťovali sme, v akom stave je projekt dnes.

1. Prečo je potrebné preložiť trať v úseku?

Slovenská republika modernizuje a upravuje svoje trate tak, aby po nich mohli jazdiť vlaky rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu. Vo viacerých úsekoch preto potrebuje jej členitosť vyrovnať. V Liptovskom Mikuláši by to bolo v súčasnom koridore veľmi náročné. Pri Okoličnom, liptovskomikulášskej mestskej časti, zasahuje pôvodné teleso trate do aktívneho zosuvného územia.

Druhým problematickým miestom je lokalita súčasnej železničnej stanice Liptovský Mikuláš. Tá bola vybudovaná na mieste bývalého močiara a podložie nie je stabilné. Modernizovaná trať by v tomto mieste vyžadovala odťaženie súčasného železničného zvršku, odvodnenie podložia.