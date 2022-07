Trstianska špajchňa mala najslabšiu účasť v jej histórií

Séria cyklistických podujatí Cvyklo Pohár MTB, séria Liptova, sa presunula na jej tretie kolo, ktoré hostilo Trstené svojou Trstianskou špajchňou. Žiaľ, zúčastnilo sa ho len 38 pretekárov.

TRSTENÉ. Sviatok Cyrila a Metoda uplynulý utorok (5. 7.) patril v Trstenom aj športovému podujatiu – Cvyklo pohár MTB, séria Liptova – Trstianska špajchňa. V minulosti bola medzi cyklistami veľmi obľúbená a prepisovala účastnícke rekordy. Žiaľ, tohtoročný tretí ročník a zároveň tretie kolo Cvyklo pohára bol iný a zíval doslova prázdnotou. Na štart sa postavilo dokopy len 38 MTB cyklistov. Na štarte sa dokonca objavila len jedna žena z celého štartového poľa.





„Účasť bola veru nižšia ako polovičná oproti tomu, čo bývala v predošlých ročníkoch. Určite sa pod to podpísalo aj počasie, veď už niekoľko týždňov nepršalo a zrovna dnes sa ten dážď pustil. Neviem, či aj to, že dnes je sviatok, neviem, čomu to pripísať.,Ale na druhej strane som veľmi vďač-ný aj za tých 38 bikerov, čo sú dnes tu a odvážili sa štartovať aj v takomto počasí,“ začal bilancovať hlavný organizátor Jakub Mikuláš a pokračoval aj náročnou organizáciou.

Prečo?

„Keďže máme obchádzku cez našu dedinu pre rekonštrukciu mosta v L.