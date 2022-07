Potvrdené. Na Liptove sa bude hrať aj 9. liga

Na aktíve Liptovského futbalového zväzu (LFZ) sa v stredu 6. 7. potvrdili záležitosti o fungovaní ďalšieho futbalového súťažného ročníka. V tesnom závere sa napokon zo súťaže Kvačany odhlásili.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Sezóna futbalového ročníka 2022/2023 na Liptove sa blíži a aktuálne sa už pripravuje rozpis všetkých súťaží. Jednotlivé ligy a ich zápasy už poznajú aj svoje rozlosovanie zápasov, ktoré prebehlo uplynulú stredu(6. 7.) na aktíve LFZ v Liptovskom Mikuláši.

Ešte pred jej začiatkom sa doslova o päť minút dvanásť zo súťaže napokon odhlásil tím z Kvačian, pre nedostatok hráčov.



„Pred začiatkom tejto konferencie nám predseda klubu v Kvačanoch oznámil, že svoju prvotnú prihlášku do súťaže, ktorú zaslali, musia stiahnuť pre nedostatok hráčov, a tak v súťažnom ročníku zostáva počet všetkých tímov rovnaký ako v tom predošlom. Ak nepočítame už spomínané Kvačany, tak futbalovú sezónu opustili aj Kráľová Lehota, respektíve Hybe B, no na druhej strane pribudla Komjatná,“ ozrejmil situáciu s počtom prihlásených klubov sekretár LFZ Vladimír Hubka.



Už dávnejšie je známe, že došlo k reorganizácií líg, takže Liptov bude mať najvyššiu sedmičku. Následne sa špekulovalo, či budú dve ôsme ligy, alebo aj deviata. Na aktíve sa to definitívne rozhodlo.



„Keďže počet prihlásených klubov zostal nezmenený, padla definitíva, že bude deviata liga, a tak si fanúšikovia budú môcť vychutnať tri futbalové liptovské ligy (7., 8. a 9.),“ uzavrel Hubka.



Známe je už aj rozlosovanie zápasov, ktoré vám, ako vždy, pripravíme vo futbalovom kompase tesne pred začiatkom súťažného ročníka.

