Pod vplyvom drog zmrzačil dvoch ľudí, prokuratúra navrhla trojročnú podmienku

Poškodených návrh šokoval.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Trojročný podmienečný trest navrhol liptovskomikulášsky prokurátor v dohode o vine a treste s mladíkom, ktorý takmer pred rokom vážne zranil dvoch ľudí. K nehode došlo na ceste 1/18 pri obci Beňadiková. Muž, ktorý nehodu spôsobil a zmrzačil dvoch ľudí, šoféroval pod vplyvom drog.

Dopravná nehoda sa stala minulý rok koncom júna pri Beňadikovej. Vinníkom bol 25-ročný mladík z liptovskomikulášskeho sídliska Podbreziny. So svojim BMW čelne narazil do oprotiidúceho auta, to odhodilo mimo cestu a narazilo do cyklistu, ktorý prechádzal v nešťastnej chvíli okolo.

Ženu z Liptovského Jána, do ktorej auta mladík narazil, prevážal s vážnymi zraneniami do popradskej nemocnice vrtuľník. Mala obojstranný kolaps pľúc, zmliaždený hrudník, zlomenú stehennú kosť, predkolenie, krčný stavec, roztrhlo jej mozgovú tepnu, mala zlomenú krížovú kosť a krížový stavec. Z auta ju museli vyslobodzovať pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia.

Cyklistu v kóme, 36-ročného Mikulášana, viezla sanitka do liptovskomikulášskej nemocnice, potom na ružomberské ARO. Po náraze mal roztrhnuté pľúca, dolámané rebrá, pomliaždené obličky, zlomené stavce, kľúčnu kosť, vykĺbenú stehnovú kosť a opuch mozgu.

Obaja boli po nehode v život ohrozujúcom zdravotnom stave. Napriek tomu, síce s vážnymi doživotnými následkami, prežili.

Zo zranení sa stále liečia a z posudkov, ktoré mala naša redakcia z dispozícii, je zrejmé, že budú mať trvalé následky.