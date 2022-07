Najkrajšie roky futbalový laureát strávil v mikulášskom Tatrane

Medzi tohtoročných laureátov Siene slávy LFZ patrí aj Anton Urgela, rodák zo Žiaru nad Hronom, ktorý sa po skončení základnej vojenskej služby v Dukle Liberec natrvalo usídlil v Liptovskom Mikuláši.

Anton Urgela bol tiež zaradený do siene slávy Liptovského futbalového zväzu. (Zdroj: archív Svrček)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. „Najradšej si spomínam na časy, keď som bol mladý a zdravý. Pri futbale to bol pekný život. Človek do všetkého išiel plný elánu a s veľkým odhodlaním. Celá športová kariéra takisto bola o priateľstvách, o kolektívnej súdržnosti. Dodnes v mojej pamäti zostali mládežnícke začiatky vo Zvolene, kde sme hrali prvú dorasteneckú ligu. Bolo to počas štúdia na strojárskej priemyslovke. Určite nezabudnem ani na ´vojnu´ v Liberci. Za najvydarenejšie obdobie považujem nejakých osem rokov v Partizáne Liptovský Mikuláš v I. SNL,“ rozhovoril sa 78-ročný A. Urgela.

Z Čiech späť na liptovskú adresu

Prvý raz do nášho regiónu zavítal po maturite, keď narukoval do Liptovského Petra. „Vtedy veľmi známy funkcionár Teodor Horák ma stiahol do mikulášskeho