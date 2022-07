Najlepší strelec U19 už tvrdo zarezáva s áčkom

Tobias Diviš sa stal v U 19 najlepším strelcom svojho tímu MFK Tatran Liptovský Mikuláš v druhej lige východ a západ s 32 gólmi. Patril medzi najvýraznejších hráčov uplynulej súťaže. Aktuálne už prechádza k dospelákom.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Tobiáš Diviš sa stal v U 19 najlepším strelcom svojho tímu MFK Tatran Liptovský Mikuláš v druhej lige východ a západ s 32 gólmi. Patril medzi najvýraznejších hráčov uplynulej súťaže. Svojimi dobrými výkonmi v lige si aktuálne vyslúžil aj miesto v seniorskom fortunaligovom A tíme, kde sa aktuálne s kádrom pripravuje na nadchádzajúcu sezónu.

Kapitánovi mužstva a najlepšiemu strelcovi kategórie U19, 2. liga východ, Tobiášovi Divišovi sme položili niekoľko otázok.





Ako hodnotíte úspešnú sezónu v U19?

V úvode sezóny sme si dali v kabíne cieľ pobiť sa o vrchnú priečku, ale na 1. miesto to, žiaľ, tesne nestačilo. Mrzí nás to, ale myslím si, že všetci hráči aj tréneri dali tomu všetko, čo v nás bolo. Pre mňa ako jednotlivca bola táto sezóna kľúčová a chcel som sa čo najlepšie ukázať, dať čo najviac gólov a aj pridať nejaký ten štart pri mužoch. Oba moje ciele som napokon splnil, keď som sa stal v U19 najlepší strelcom celej súťaže a pripísal som si aj štarty za A-mužstvo vo Fortuna lige, čo ma veľmi teší. Preto sezónu hodnotím veľmi kladne.



Ktoré zápasy v lige boli podľa vás kľúčové?

Podľa mňa to boli nezvládnuté závery zápasov doma s Prešovom a vonku s