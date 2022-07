Najlepší kanonier IV. ligy zamieril do Turca

Po dvoch sezónach v drese OŠK Bešeňová sa minulý týždeň útočník Mário Almaský upísal treťoligovému Fomatu Martin.

RUŽOMBEROK. V našej najvyššej futbalovej súťaži odohral 94 zápasov, z toho 86 vo farbách MFK Ružomberok a osem v drese Podbrezovej. Na Horehroní strávil pol roka a jednu sezónu pôsobil aj v druholigovom Šamoríne. Inak celá kariéra Mária Almaského bola spätá s klubom spod Čebraťa, v ktorom sa do tajov „koženej“ zaúčal už ako prípravkár.

Keď dal bodku zo profesionálnou „koženou“, prešiel k regionálnemu futbalu. Na bešeňovskej adrese v minulej sezóne nastrieľal 31 gólov a v súťažnom ročníku 2020/2021 za trinásť kôl dokonca dvadsať.





Stačí Martin, netúžili ste sa ešte vrátiť aj vyššie? – spýtali sme 31-ročného Ružomberčana.

Už asi nie. Dva roky pracujem ako bežný človek v jednej firme so stavebninami. V žiadnom prípade by som nechcel prísť o túto pozíciu. Takže, maximálne sa dalo posunúť do tretej ligy, no aj pri tom bolo treba zvažovať, či vôbec sa to dá stíhať, keďže skoro pravidelne chodím do roboty i v sobotu. Azda ešte by do úvahy