Kým vládal, až do sedemdesiatky žil športom, no stále navštevuje futbalové zápasy

Imrich Magdoško tento rok rozšíril Sieň slávy Liptovského futbalového zväzu (LFZ). Východniar, ktorý výraznú stopu zanechal aj v našom regióne, kde dodnes žije.

RUŽOMBEROK. „Teraz som už Ružomberčan, bývam oproti Koniarni. Po rozvode som si totiž našiel manželku z Hubovej,“ zvestoval nám mimoriadne čulý osemdesiatnik, ktorý má za sebou úctyhodne pestrú a bohatú športovú trajektóriu, no nielen spojenú s „koženou“.

Tatran mu nevyšiel

Futbalista, ktorý pochádza z obce Marhani, z Bardejovského okresu, mal už kde-čo za sebou, keď ako pravý krídelník zavítal do Liptovského Mikuláša. „Bol som hráčom prvoligového Tatrana Prešov. V tamojšom klube som sa však nechytil podľa vlastných predstáv. Aj preto, že kabína bola nabitá viacerými osobnosťami, na čele s Ladislavom Pavlovičom či Jozefom Bombom.



To boli futbalové pojmy. Hoci išlo o tréningy s prvým mužstvom, nastupoval som za béčko´, akurát sa môžem pochváliť jediným štartom vo vtedajšej najvyššej súťaži a to v Kladne. Nuž a prišlo oslovenie zo strany v tom čase ohromne uznávanej osobnosti mikulášskeho športu Teodorom Horákom, ktorý sa dozvedel, že moje ambície sú nenaplnené a mám záujem zmeniť klub,“ vylíčil nám I. Magdoško jeden významný míľnik vo svojej kariére.

Na chvíľu kopačky vymenil za tretry

Vtedy sa ale v našom regióne ešte natrvalo neusadil. Zase prišli východniarske zastávky – Snina a Svidník. „Opäť som sa však vrátil do Partizána Liptovský