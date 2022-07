Ezakimak spoznal najlepších vrchárov. Medveďov sa nebáli

Cvyklo pohár MTB séria Liptova pokračoval svojím 4. kolom v Bobrovci na vrchárskom Ezakimaku.

BOBROVEC. Vrchárske 4. kolo v sérií Cvyklo pohára – to je Ezakimak Červenec. Názov podujatia, už ako sme vám ozrejmili aj v minulosti, znamená odzadu Kamikaze. Ide o náročné kolo, ako je z názvu zrejmé, o čisto vrchársku časť, pretože pretekári celú trať šliapu do pedálov do kopca.





Štart už 13. ročníka bol v Bobrovci pred obecným úradom s cieľom až na Chate pod Náružím v Červenci. Celková dĺžka trate je cca 10,5 km s prevýšením 810 metrov.



„Po tom, čo Ezakimak posledné dva roky nebol kvôli covidu, sme sa opäť dali dokopy a náš zohraný organizačný kolektív to tento rok zvládol bez problémov. Sme už zohraný, tak to všetko išlo, ako má, čo mňa osobne veľmi teší,“ začal k organizácii jeden z hlavných jej organizačných členov Julo Kello.



Tohtoročného Ezakimaku sa zúčastnilo dokopy 42 MTB cyklistov, čo je o viac ako polovicu menej ako pred dvomi rokmi. Vtedy zaznamenali organizátori účastnícky rekord až 87 pretekárov.