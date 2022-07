Tatran sa silnej Dunajskej Stredy nezľakol a išiel do vedenia ako prvý, žiaľ, body si v závere uhrali domáci

V nedeľu (17. 7.) svoje účinkovanie v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži – Fortuna lige odštartovali aj Liptáci z horného Liptova, keď sa predstavili na ihrisku súpera v Dunajskej Strede. V zápase išli do vedenia ako prví, ale jednogólové vedenie si neustrážili a napokon body nepripisujú.

Mikulášania v červenom vs Dunajská Streda v zápase 1. kola Fortuna ligy. (Zdroj: TASR)

DUNAJSKÁ STREDA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda otočili skóre nedeľňajšieho (17. 7.) zápasu 1. kola Fortuna ligy a nad MFK Tatran Liptovský Mikuláš zvíťazili 2:1.



V prvom polčase bola hra vyrovnaná na oboch stranách, pričom na otočenie výsledku mali šancu oba celky. Napokon do prestávky odchádzali tímy po bezgólovej remíze.





V druhom dejstve sa ako prví zo streleného gólu radovali Mikulášania, keď išli do vedenia v 57. minúte po tom, ako z pravej strany po autovom vhadzovaní na Lauru, ktorý loptu pretlačil do pokutového územia Adriánovi Káčeríkovi, ten pohotovo zblízka prestrelil brankára Dániela Veszelinova.

Domáci DAC odpovedal presnými zásahmi po približne štvrť hodine. Postarali sa o to v rozmedzí 6 minút Nikolu Krstovič a kapitán Dominik Kružliak, druhý menovaný sa presadil hlavičkou po rohu.



Mikulášania sa za predvedenú hru, aj keď body nepripisovali, nemusia hanbiť a pod novou trénerskou taktovkou herne napredujú.

Domácim tak pod vedením Adriana Guľu vyšla fortunaligová generálka.

Po zápase povedal Jozef Kostelník, tréner Lipt. Mikuláša: „Za dnešný výkon sme si aspoň bod zaslúžili, remíza by bola spravodlivejšia. Snažili sme sa pressovať domácich, čo sa nám darilo. Vedeli sme, v čom sú silní. Viedli sme 1:0, ale otvorili sme stred ihriska a domáci vyrovnali. Potom pridali aj druhý gól. Urobili sme striedania a do konca sme boli aj vyrovnaným súperom. S výkonom som spokojný, škoda, že sme nebodovali.“

FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:1 (0:0)

Góly: 71. Krstovič, 77. Kružliak – 57. Káčerík,

ŽK: Njie – Gerát, Popovič, rozhodovali: Kráľovič – Jekkel, Vass,

4630 divákov



DAC: Veszelinov – Blackman, Kružliak, Brunetti, Cigaiks (84. Muhamedbegovič) – Njie (46. Dimun), Káčer, Veselovský – Andzouana (57. Moumou), Krstovič (90.+4 Rymarenko), Hahn (57. Nicolaescu)



Liptovský Mikuláš: Sváček – Nečas, Bedecs, Krčík, Popovič – Václavik, Gerát (81. Diviš), Káčerík (90.+1 Bielák) – Staš (81. Totka), Laura (81. Ďungel), Voško (69. Matoš)



Súhrn ostatných zápasov 1. kola Fortuna ligy:

MFK Zemplín Michalovce – MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 (0:0)

FC Spartak Trnava – FC ViOn Zlaté Moravce 2:0 (1:0)

AS Trenčín – MŠK Žilina 0:0

FK Železiarne Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava 2:1 (1:0)

