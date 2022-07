13. ročník Memoriálu V. Olosa bol jeden z najlepších

V Ľubochni sa v sobotu 9. 7. 2022 konal už 13. ročník Memoriálu Vladimíra Olosa v stolnom tenise. Tento turnaj sa koná na počesť dlhoročného zanieteného hráča, funkcionára a trénera mládeže Vladimíra Olosa, ktorý nás navždy opustil po zákernej chorobe.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vlhová už maká a má opäť chuť lyžovať Čítajte

ĽUBOCHŇA. Napriek tomu, že sa akcia už tradične konala v období mimo sezóny, opäť si na ňu našlo cestu množstvo kvalitných hráčov.

„ Tento ročník bol pre náš turnaj rekordný a to nielen z pohľadu kvantity, ale aj kvality zúčastnených hráčov. Celkovo sa zúčastnilo 67 hráčov rôznej výkonnostnej úrovne – od 2. ligy až po neregistrovaných.



Práve toto robí náš turnaj výnimočným a obľúbeným. Pre hráčov nižších súťaží je to jedinečná príležitosť zmerať si sily s omnoho kvalitnejšími súpermi. Pre hráčov vyšších súťaží je to zase vítané spestrenie prípravy na novú sezónu. Aj preto sme tento rok mali účastníkov z Nitry, Levíc, Martina, Kláštora pod Znievom, Sielnice, Popradu, Spišského Štvrtku, Lokce a, samozrejme, celého Liptova. Už tradične sa zúčastnila aj partia z Ostravy,“ objasnil spoluorganizátor turnaja Martin Kameniar.

Riaditeľom od jeho vzniku

Riaditeľom turnaja je od jeho vzniku predseda stolnotenisového oddielu v Ľubochni Jaroslav Dráb. Usporiadať akciu takéhoto formátu nie je v našich amatérskych podmienkach vôbec jednoduché. Ako jednému z mála klubov v regióne nám však podmienky školskej telocvične umožňujú hrať až na 8 stoloch. Okrem toho v rámci rekonštrukcie bol vybudovaný balkón, z ktorého je na priebehturnaja skvelý výhľad. Problémy s osvetlením, ktoré bývali počas dňa kvôli nezastretým oknám, boli konečne vyriešené žalúziami. Podmienky sa tak každým rokom zlepšujú. Tento rok sme experimentovali aj s elektronickým zapisovaním výsledkov. Systém sa vcelku osvedčil.



Hráči boli rozdelení do 16 skupín, 13 po štyroch, v 3 skupinách po piatich. Prví dvaja postupovali do horného pavúka, ostatní pokračovali v spodnom. V oboch sa hralo systémom KO, pričom po vyradení sa dohrávali aj zápasy o konečné umiestnenie.

Kvalitný turnaj aj prekvapujúce výsledky

Turnaj bol plný kvalitných zápasov a nebola núdza ani o prekvapujúce výsledky.

Napriek tomu dokázal splniť úlohu favorita 17-ročný Jakub Švento, hráč 2. ligového Kláštora pod Znievom, ktorý vo finále zdolal Filipa Kollárika z Vitalitu Liptovský Hrádok pomerom 3:1.



„Pred začiatkom turnaja by som určite netipoval, že cez štvrťfinále prejdem ako